A Bologna sono state svelate le scelte dei capitani per l’esordio dell’Italia, che scenderà in campo per giocare il proprio tie dei quarti di finale della Coppa Davis 2026 alle ore 16.00 contro la Corea del Sud: in palio ci sarà il pass per la semifinale contro la Cechia, che ieri ha battuto il Canada per 2-0.

Il format del tie prevede due singolari e l’eventuale doppio: ad aprire sarà il singolare tra i numeri 2, con Filippo Volandri che ha scelto di schierare Lorenzo Musetti, il quale dovrà vedersela con Hong Seongchan, indicato a sorpresa dal capitano degli asiatici, Chung Jongsam.

A seguire si giocherà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni, ed in questo caso non ci sono state sorprese rispetto alle previsioni della vigilia: a difendere i colori dell’Italia sarà Flavio Cobolli, il quale dovrà vedersela con Kwon Soonwoo.

In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito: le formazioni iniziali, che però potranno essere cambiate in corso d’opera in caso di 1-1 dopo il secondo singolare, vedono da una parte Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori e dall’altra Chung Hyeon e Kwon Soonwoo.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD COPPA DAVIS 2026

Mercoledì 25 novembre

16.00 Quarti di finale, Italia – Corea del Sud

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

Lorenzo Musetti-Hong Seongchan

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

Flavio Cobolli v Kwon Soonwoo

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

Matteo Berrettini/Andrea Vavassori v Chung Hyeon/Kwon Soonwoo