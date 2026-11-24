Archiviata una deludente partecipazione alle ATP Finals di Torino con tre sconfitte in due set nel round robin, Flavio Cobolli spera di riscattarsi questa settimana sul veloce indoor della BolognaFiere Arena in occasione delle Final Eight della Coppa Davis 2026. Un anno dopo aver regalato all’Italia il terzo titolo mondiale consecutivo, l’obiettivo del tennista romano è quello di ritrovare il suo miglior livello con la maglia azzurra davanti al pubblico bolognese per provare ad inseguire insieme ai compagni di squadra un clamoroso poker.

“Le emozioni che mi ha regalato Bologna l’anno scorso sono qualcosa di indescrivibile, sono le uniche partite che mi rivedo in loop durante l’anno, sono le prime immagini che mi viene spontaneo guardare, proprio perché sono stati giorni indimenticabili. L’anno scorso continuavo a ripetere alla mia ragazza: ‘Sono campione del mondo’. Sono cose che non si dimenticano facilmente“, racconta il n.7 al mondo ai microfoni di SuperTennis.

“Sono state settimane complicate per i risultati e la mia forma fisica che non era al meglio. È stato importante per me recuperare ora in questi giorni, ma quando arrivi in Davis è difficile non essere freschi, perché le emozioni di giocare per questa squadra, con questa maglia, sono uniche. È come se tutto iniziasse un po’ da capo, per cui le energie tornano tutte di un fiato“, spiega Cobolli alla vigilia del quarto di finale tra Italia e Corea del Sud.

“In campo non credo di essere fragile. Fuori invece un po’ lo sono quindi in campo mi trasformo, ma così come il mio carattere, sono più espansivo, più estroverso e mi dà modo di essere più me stesso. Non è solamente una debolezza, è anche una parte di me che mi piace aver scoperto in questo periodo. Credo mi potrà aiutare in un futuro a breve termine“, ha concluso il 24enne nativo di Firenze.