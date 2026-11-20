Massimiliano Ambesi si è soffermato su Jannik Sinner durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sono state formulate una serie di ipotesi, tra cui figura anche quella di andare negli USA. Non so cosa aggiungere. Non aggiungo niente. C’è la privacy del giocatore e vediamo se lui si sentirà in dovere di spiegare qualcosa, se c’è qualcosa da spiegare. Lui dovrebbe incominciare gli allenamenti con la racchetta negli ultimi giorni di novembre, in un luogo da definire, che potrebbe essere una località da definire (Alicante, sussurra Puppo, n.d.r.)“.

Il telecronista di Eurosport ha proseguito: “Vedremo se da qui a fine novembre deciderà di andare a fare questo consulto supplementare. Riguardo al problema, ho letto alcune ipotesi, ho letto anche di lesione al menisco. Io ho anche un’altra versione, di un altro problema. Vedremo. Nel momento in cui si hanno notizie, diventa difficile capire su chi fare affidamento. Io sapevo delle tonsille e vi avevo detto che la pausa sarebbe stata l’occasione per risolvere altri problemi“.

Massimiliano Ambesi ha poi concluso con un’ultima considerazione e ha anche parlato delle note affermazioni di Valentino Rossi: “Chi ha parlato di menisco, ha azzeccato su tante cose in passato: forse ha fonti vicine e affidabili. Un’altra fonte parla di altre cose. Se Sinner non rilascia dichiarazioni ad hoc, si rimarrà sempre sulle ipotesi. Prendiamo le ipotesi in quanto tale e vediamo. La frase di Valentino Rossi? Non si capisce quando abbia parlato con Sinner“.