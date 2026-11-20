Tra poche ore comincerà ufficialmente il Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena presso l’Helsinki Ice Hall Arena. Si tratta di un evento molto chiacchierato, complice l’esclusione degli atleti russi decisa dal Governo finlandese e, conseguentemente, anche dalla Federazione di riferimento.

L’out, improvviso, dei pattinatori neutrali ha cambiato non poco lo scenario in una specialità in particolare, quella delle coppie d’artistico, dove era prevista la partecipazione di tre team, due di questi in lizza per la vittoria. Stiamo parlando di Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, già medaglia di bronzo alle Olimpidi di Pechino 2022 e vincitori in Cina, oltre che di Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, secondi al Grand Prix De France. Con loro, sulla carta, sarebbero dovuti partire alla volta del Nord Europa anche Ekaterina Chikmareva-Matvei Ianchenkov.

L’International Skating Union, attivandosi in tempo, è riuscita a reclutare al fotofinish altre tre coppie, in modo da poter garantire una gara con otto partecipanti totali. A sostituire i quotati team russi ci saranno dunque i francesi Megan Wessenberg-Denys Strekalin e gli statunitensi Katie McBeath-Balzas Nagy e Audrey Shin-Spencer Akira Howe.

Ricordiamo che in questa gara saranno della partita anche gli azzurri Irma Caldara-Riccardo Maglio, chiamati a salire di colpi dopo la prestazione offerta a Skate Canada, dove hanno centrato l’ottava piazza con il punteggio di 146.57.