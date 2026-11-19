Poteva essere un grande spettacolo, invece ci si dovrà accontentare. Domani, venerdì 20 novembre, si alzerà il sipario all’Helsinki Ice Hall, pronta ad accogliere il Finlandia Trophy, quinta nonché penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura che, come sappiamo, dovrà fare a meno degli atleti neutrali russi, a cui è stato negato nelle ultime ore il visto.

Una notizia che ha, come ovvio che sia, generato non poche polemiche non solo dalla sponda di Mosca, ma anche da altri Paesi. In ballo c’è infatti la qualificazione alle Finals, impossibile per praticamente tutti i partenti alla volta del Nord Europa e costretti a rimanere a casa.

La specialità più danneggiata in tal senso è quella delle coppie d’artistico, che presentava uno dei piatti forti della casa con la grande sfida interna tra Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii a ci si aggiungevano anche i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, adesso con la strada spianata verso il trionfo. Dentro anche gli azzurri Irma Caldara-Riccardo Maglio, alle prese con tanti rivali di pari livello.

In campo maschile peserà l’assenza di Evgenii Semenenko, atleta dotato di una grande capacità tecnica che a Shenzhen, per la Cup Of China, aveva centrato la terza piazza. Tutte le attenzioni saranno dunque rivolte al francese Adam Siao Him Fa, trionfatore nell’appuntamento di casa, all’estone Mihaal Selevko e al canadese Stephen Gogolev. Sarà estremamente diversa la musica nella gara femminile, per dispersione la più interessante del lotto.

Per l’occasione infatti tornerà sul ghiaccio la nipponica Mao Shimada, già dominatrice assoluta a Skate Canada e motivatissima a rispondere a distanza all’incantevole alla connazionale Ami Nakai, che a Everett ha registrato il miglior punteggio della stagione. Il fenomeno nipponico, ricordiamo al primo anno Senior e imbattuta da più di un quadriennio, dovrà vedersela con rivali da non sottovalutare: tra tutte la Campionessa d’Europa in carica Niina Petrokina (Estonia), con la sudcoreana Haein Lee oltre che con le compagne di squadre da pesare, dunque Rion Sumiyoshi e Rinka Watanabe. Ricordiamo la partecipazione di Anna Pezzetta, intenzionata a salire di colpi dopo un inizio di annata sportiva complicata.

Nella danza tutti i favori del pronostico pendono dalla parte dei Campioni Olimpici in carica, ovvero Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron. Nonostante ciò però i francesi dovranno dimostrare di saper alzare il livello dopo l’esordio ancora da smussare visto ad Angers.