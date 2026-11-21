Tra i dieci protagonisti del Q3 a Las Vegas non c’era nessuno dei piloti Ferrari, rendendo inevitabilmente fallimentare il bilancio della qualifica odierna per la Scuderia di Maranello. Oltre 500 giorni dopo l’ultima volta, entrambe le Rosse sono rimaste escluse dall’ultima fase delle prove ufficiali (non succedeva da Imola 2025) a conferma dei limiti strutturali del progetto SF-26.

Il layout del tracciato e le condizioni meteo affrontate questo weekend nella metropoli del Nevada si sono rivelati un mix letale per questa Ferrari, che paga dazio sui lunghi rettilinei e fatica a portare le gomme nella finestra di utilizzo ottimale con temperature basse. Il contesto era dunque sfavorevole, ma nessuno poteva immaginare addirittura una doppia eliminazione in Q2.

Oltre alle criticità già citate in precedenza sono sopraggiunti infatti altri problemi che hanno affossato i due piloti, con Lewis Hamilton che ha danneggiato il fondo all’inizio della sessione perdendo tanti punti di carico aerodinamico (i meccanici non hanno potuto riparare il danno tra il Q1 ed il Q2) e Charles Leclerc che si è lamentato non soltanto via radio ma anche a mezzo stampa dell’esecuzione del team per quanto riguarda la gestione del traffico e della posizione in pista.

Come se non bastasse, entrambi i portacolori del Cavallino hanno dovuto fare i conti nel momento clou del Q2 con un problema legato all’erogazione dell’energia costato diversi decimi. Una vera debacle per il team diretto da Fred Vasseur, che domani dovrà inventarsi una complessa rimonta dalla quinta e sesta fila nonostante un pesante handicap velocistico sui rettilinei che renderà problematici i sorpassi.