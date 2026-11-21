Il miglior tempo delle qualifiche di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, porta la firma di Kimi Antonelli. Ma quell’1:33.893, che vale una pole virtuale destinata a trasformarsi in una partenza dalla sesta casella per la penalità legata alla sostituzione del motore, è arrivato quasi per caso: tra un feeling mai trovato con la macchina e un traffico caotico nel giro di lancio.

Lo stupore del pilota della Mercedes, a caldo, era sincero. “È stata una qualifica molto strana per me“, ha raccontato. “Prima di tutto non riuscivo a far funzionare le gomme, avevo zero feeling con la macchina e il pedale del freno era molto lungo, quindi faticavo in staccata. Ma nel complesso è stato tutto così inaspettato. Nell’ultimo giro pensavo di essere fregato perché l’ho iniziato a un secondo dalla macchina davanti. Però qui l’effetto scia è talmente potente che sono riuscito a guadagnare grazie a quello e a metterla in pole“.

In conferenza stampa il bolognese è tornato sull’episodio decisivo dell’ultimo tentativo in Q3. Dopo curva 5, ritrovatosi imbottigliato nel gruppo, ha scelto di alzare il piede, rischiando di tagliare il traguardo a tempo scaduto prima ancora di aprire il giro cronometrato.

“Eravamo in tre affiancati e ho semplicemente pensato: ‘Sai che c’è, mollo’. Non è stato facile, perché ho quasi mancato la bandiera. Ho avuto un bel traino, ma ero anche così vicino che affrontare le curve è stato davvero difficile con l’aria sporca. Giravamo già con un assetto a bassa deportanza, quindi la perdita di carico quando segui qualcuno si sente ancora di più. È stato uno di quei momenti in cui pensi di essere spacciato, ma alla fine funziona. Non sapevo esattamente quanto fossi stretto coi tempi, probabilmente l’avrei gestita diversamente, ma col senno di poi è andata bene lo stesso“, ha raccontato.

L’arretramento in terza fila per la penalità sulla power unit non scalfisce la fiducia del pilota in vista della gara di domenica. Pesano i precedenti favorevoli, a partire dalla grande rimonta firmata sul circuito del Nevada la scorsa stagione, e le caratteristiche stesse del tracciato. “Proverò semplicemente a fare una buona partenza, evitare guai e poi avanzare passo dopo passo“, ha spiegato.

“Penso che domani sarà una gara molto interessante, perché l’effetto scia è così potente che sarà davvero difficile creare margine. Sarà fondamentale come gestisci le cose in pista e come ragioni: ci sarà molto lavoro da fare sulla strategia, non solo da parte del team ma anche dei piloti. La mentalità è sicuramente quella di guadagnare il maggior numero possibile di posizioni“, ha concluso.