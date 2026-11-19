La Formula Uno si appresta ad affrontare il trittico conclusivo della stagione a partire dal Gran Premio di Las Vegas, che si svilupperà nell’imminente weekend da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 andrà in scena tra le strade di “Sin City” nella notte americana grazie all’illuminazione artificiale, prima del doubleheader mediorientale tra Lusail e Abu Dhabi.

Kimi Antonelli e la Mercedes hanno già messo in cassaforte il titolo piloti e quello riservato ai costruttori, mentre resta in bilico la lotta per chiudere l’anno da vice-campione del mondo. Max Verstappen è adesso il grande favorito per la piazza d’onore con la sua Red Bull, potendo contare su un vantaggio di 17 punti su George Russell, 18 su Lewis Hamilton, 30 su Charles Leclerc e 33 su Lando Norris.

Tutte le sessioni del weekend di Las Vegas verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la gara in differita su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2026

Venerdì 20 novembre

Ore 1.30 Prove libere 1 a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 5.00 Prove libere 2 a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 21 novembre

Ore 1.30 Prove libere 3 a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 5.00 Qualifiche a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 22 novembre

Ore 5.00 Gara a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle 20.15 domenica alle ore 17.15.