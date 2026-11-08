Lewis Hamilton: “Una giornata complicata. Peccato, avevo fatto un’ottima partenza”

Lewis Hamilton si lecca le ferite al termine del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Interlagos, laddove ha spesso scritto pagine epiche del motorsport, ha provato in ogni modo a essere protagonista ma, tra una SF-26 complicata, e qualche errore commesso, non è andato oltre la nona posizione subendo anche il doppiaggio.

La vittoria nella gara brasiliana è andata al campione del mondo uscente Lando Norris che ha tagliato il traguardo con un margine di vantaggio di 14.6 secondi su Max Verstappen, mentre completa il podio Isack Hadjar a 24.4. Quarta posizione per George Russell a 33.9, quinta per Kimi Antonelli a 36.0, mentre in sesta troviamo Oscar Piastri a 56.4. Settimo Charles Leclerc a 1:13, ottavo Liam Lawson a 1:15, quindi ad oltre un giro Lewis Hamilton nono e Nico Hulkenberg decimo.

Al termine del Gran Premio di San Paolo il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che dire? Davvero una giornata difficile. Come il weekend, credo, per tutto il team, che però ha fatto un lavoro davvero ottimo. Ho avuto una grande partenza e, purtroppo, le gomme posteriori si sono surriscaldate e allora ho iniziato a faticare a livello di ritmo. Dopodiché stavo spingendo per passare alle slick, che alla fine ho montato abbastanza presto, credo, tra i primi, e mi sentivo piuttosto bene, ma era molto complicato in quelle condizioni. Poi abbiamo dovuto fare una sosta extra, che alla fine mi ha messo in una posizione nella quale dovevo recuperare molto terreno”. “L’errore? – prosegue -. Ho continuato a spingere confidando che la pioggia rimanesse debole. Peccato. A questo punto testa al prossimo appuntamento a Las Vegas. Non so come andremo. Fino a questo weekend la macchina era competitiva, questo weekend, invece, è stato un po’ una battaglia”.