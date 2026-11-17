La pausa estiva ha ormai assunto i connotati di spartiacque all’interno della stagione di Formula 1. Alla luce dell’andamento dell’annata 2026, può essere interessante analizzare la differenza di rendimento fra i vari piloti (e team) utilizzando proprio le ferie agostane come punto di rottura. Dunque, innanzitutto andiamo a vedere quale era la classifica a.F. (ante Ferie) e qual è quella p. F. (post Ferie).

Sino al Gran Premio d’Ungheria, si sono disputate 11 gare con l’aggiunta di 4 sprint. La graduatoria del Mondiale piloti recitava Antonelli 219, Hamilton 169, Russell 160, Leclerc 138, Norris 128, Verstappen 109, Piastri 94, Hadjar 71. Invece, quella del Mondiale costruttori, declamava Mercedes 379, Ferrari 307, McLaren 222, Red Bull 180.

A partire dal Gran Premio d’Olanda, si sono tenute 9 gare con 2 sprint. Considerando esclusivamente i risultati conseguiti da ognuno da Zandvoort in poi si legge Antonelli 171, Verstappen 170, Norris 118, Leclerc 111, Russell 102, Hamilton 92, Piastri 58, Hadjar 51 (due GP in meno) fra gli uomini. Se si guarda alla classifica riservata alle squadre, si riscontra Mercedes 273, Red Bull 235, Ferrari 203, McLaren 176.

Ovviamente, il primo dato a balzare all’occhio è rappresentato dal fatto che Antonelli e Verstappen siano letteralmente testa a testa dopo la pausa estiva. Inoltre sono differenti i rapporti di forza tra i vari team. La Mercedes è comunque la struttura che ha marcato più punti, principalmente grazie all’italiano, mentre la Ferrari è retrocessa da seconda forza con margine a terza con distacco.

Alla luce del differente numero di eventi disputati, può essere utile ragionare in termini percentuali. Ossia, quanti punti ogni pilota e team abbiano conseguito sul massimo teorico a disposizione. Al riguardo, nel a.F. (ante Ferie) questo dato era 307 per i piloti e 533 per le squadre, nel post Ferie (p.F.) siamo arrivati rispettivamente a 241 e 407.

Nell’ante Ferie (a.F.) questi rapporti fra i piloti dicono Antonelli 71,3%; Hamilton 55,0%; Russell 52,1%; Leclerc 45,0%; Norris 41,7%; Verstappen 35,5% fra i piloti; mentre nel post Ferie (p.F.) leggiamo Antonelli 71,0%; Verstappen 70,5%; Norris 49,0%; Lerclerc 46,0%; Russell 42,3%; Hamilton 38,2%. Lo stesso scorpopro fra le scuderie dice: ante Ferie Mercedes 71,1%, Ferrari 57,6%, McLaren 41,7%, Red Bull 33,8%; post Ferie Mercedes 67,1%; Red Bull 57,7%; Ferrari 49,9%; McLaren 43,2%.

Quali dati si evincono da questo approfondimento percentuale? Soprattutto uno, ossia il fatto che il rendimento di Kimi Antonelli sia sostanzialmente il medesimo. Viceversa, Russell (-10%) e Hamiton (-17%) sono crollati, mentre Verstappen (+35%) ha letteralmente cambiato volto.

Insomma, ricapitolando e andando oltre i freddi numeri, quali concetti si possono evincere? Numero uno. La forza di Antonelli è stata quella di mantenere lo stesso altissimo standard indipendentemente dalle fasi della stagione, qualità quanto mai rimarchevole se si pensa al fatto che Mercedes abbia perso il margine di vantaggio prestazionale di cui godeva a inizio anno. Numero due, Verstappen ha raggiunto l’italiano in termini di performance in questo 2026. Numero tre, Ferrari è il top team più peggiorato, in quanto registra la flessione più marcata.

Ovviamente, uno stimolo per Verstappen e per Antonelli può essere quello di ottenere più punti nelle ultime tre gare stagionali. Cosa cambierebbe nell’economia della stagione? Sostanzialmente nulla, però sarebbe una bella soddisfazione personale; e magari il trailer in vista di un auspicabile duello nel 2027 fra i due migliori piloti del Circus attuale.