Classico appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con Volley Night. In trasmissione è sempre presente Laura Partenio con cui si è parlato soprattutto di volley femminile in attesa del big match della prossima giornata di campionato tra Milano e Conegliano. Inoltre si è discusso anche sull’arrivo di Myriam Sylla a Novara, con il ritorno nel campionato italiano di una delle migliori giocatrici della nazionale.

Proprio sull’arrivo a Novara di Myriam Sylla, che potrebbe anche essere anticipato già a gennaio: “Credo ci sia anche un discorso legato al numero di straniere presenti. Poi Myriam penso che si trovi bene in Turchia, ma secondo me le manca tantissimo l’Italia. Potrebbe essere l’occasione per tornare in un grande club e fare altri anni ad alto livello. Poi bisogna ricordare che Myriam ha 30 anni e dunque potrebbe anche essere un progetto strutturale“.

Sulla super sfida del prossimo weekend tra Milano e Conegliano: “Al momento sembrano entrambe imbattibili. Finalmente è la gara che ci aspettavamo da inizio campionato. Possiamo veramente aspettarci una bella partita ad alto livello, che vale il primato e sarà molto interessante seguirla. Se devo fare un pronostico dico che vince Milano“.

Rimanendo sempre a parlare di femminile, Partenio analizza anche la decisione di Chidera Eze di andare a fare la seconda palleggiatrice a Scandicci dietro a Maja Ognjenović: “Secondo me ha fatto bene, perchè può essere una scelta strategica. Questo primo anno lo prendo come esperienza, vedo come palleggia Ognjenović, che è favolosa. Poi il secondo anno prende lei le redini della squadra, altrimenti non avrebbe senso”.