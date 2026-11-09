F1, i promossi e bocciati del GP del Brasile 2026: Verstappen vale il prezzo del biglietto, Ferrari in disarmo

Il Gran Premio del Brasile di F1 ha posto fine a un intenso trittico cominciato ad Austin e proseguito a Città del Messico. Il Circus è andato progressivamente verso sud, arrivando a varcare l’equatore. Ora tira il fiato per un weekend, dopodiché si cimenterà nel GP di Las Vegas. Dunque, prima di riposare, andiamo ad analizzare chi sono stati i promossi e i bocciati della gara di Interlagos.

PROMOSSI

NORRIS Lando (McLaren) – La sua è veramente una stagione strana, a corrente alternata. Si accende e si spegne, proponendo prestazioni eccellenti e altre anonime. Forse, resosi conto di non avere possibilità di confermarsi campione, si è adeguato alla MCL40, impegnandosi a fondo solo quando aveva l’opportunità di essere protagonista. Non si direbbe, ma siamo a 3 vittorie in stagione, tante quante Verstappen e Russell, una più della Ferrari nella sua interezza.

VERSTAPPEN Max (Red Bull) – è uno dei pochi veri motivi d’interesse di questa F1 patinata e fin troppo pettinata. Pilota d’altri tempi, talento supremo. Si capisce benissimo perché abbia voglia di esplorare altre categorie, che farebbero carte false per averlo. Difatti, in GT, ha dato l’impressione di divertirsi e di rigenerarsi. Si merita di arrivare secondo nel Mondiale, perché il migliore resta lui.

HADJAR Isack (Red Bull) – Vuoi vedere che dopo anni di sterilità, il vivaio Red Bull è tornato a produrre un rampollo di qualità? A tratti è stato addirittura più veloce di Verstappen e avrebbe potuto arrivargli davanti. Ha azzardato una strategia rivelatasi sbagliata, ma è tutta esperienza in ottica futura. Questo non viene mandato in pista solo per riempire il secondo abitacolo della Red Bull, può essere un valido protagonista della F1 che verrà.

HULKENBERG Nico (Audi) – Il suo decimo posto, giunto nonostante una penalità, merita di essere sottolineato. Perché su questa pista, in un lontano passato, seppe essere protagonista con una pole position ai tempi della Williams e un GP in cui lottò per vincere alla guida di una Force India. Ha quasi 40 anni, una carriera spezzata da diverse pause e non è un fuoriclasse. Proprio per questo stupisce e colpisce. Bravo, perché forse ha ottenuto meno di quanto avrebbe potuto nei suoi tanti anni di militanza.

BOCCIATI

PIASTRI Oscar (McLaren) – Eh no, proprio non ci siamo. Qualcuno vada dalla polizia e ne denunci la scomparsa. Oramai da un anno è stato sostituito da un sosia, oppure dal fratello gemello scarso. Dov’è finito quel pilota che sembrava destinato a laurearsi Campione del Mondo 2025? Non è tanto una questione di concretizzare le opportunità, quanto di essere diventato irriconoscibile. Norris vince, lui guida. Forza, è quasi 2027.

FERRARI – Siamo al “rompete le righe”? Una Scuderia oramai allo sbando, che sta finendo malamente una stagione tutto sommato solida, almeno fino alla pausa estiva. Poi Hamilton si è spento come una candela, Leclerc è il solito pasticcione, la SF-26 non è sempre il top di gamma e Vasseur è rimasto con il cerino in mano a cercare di tappare le falle. Via, siamo all’ennesimo “anno prossimo”. Quello del duemila mai.