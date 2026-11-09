Greg Rusedski su Djokovic: “Per vincere il 25° Slam deve sperare nei problemi fisici di Sinner e Alcaraz”

Novak Djokovic ha chiuso ufficialmente la sua stagione con l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, vedendo così sfumare l’ultima chance per qualificarsi alle ATP Finals di Torino. Il fuoriclasse serbo è riuscito comunque a dimostrare, seppur solamente in poche occasioni anche a causa di una programmazione ridotta all’osso, di poter competere ancora ad alti livelli.

Il nativo di Belgrado classe 1987 ha raggiunto infatti la finale agli Australian Open (battendo Jannik Sinner in semifinale e perdendo l’ultimo atto contro Carlos Alcaraz) e la semifinale a Wimbledon (persa con Sinner), vincendo poi in autunno il prestigioso ATP 500 di Pechino. I picchi di rendimento sono stati quindi abbastanza elevati, ma l’impressione è che stia diventando sempre più proibitivo il suo sogno di conquistare il 25° titolo Major della carriera.

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast ‘Off Court’, Greg Rusedski ha parlato proprio delle prospettive di Nole in vista della prossima stagione negli Slam: “Affinché possa raggiungere quota 25, devono incastrarsi diversi tasselli. Gli serve un po’ di fortuna, ad esempio che Alcaraz e Sinner vadano incontro magari a problemi fisici“.

L’ex tennista britannico ha poi aggiunto, elogiando la carriera e lo status di Djokovic: “Per me è il più grande di tutti i tempi. Si possono analizzare i numeri, ma la sua longevità e il livello a cui continua a giocare a 39 anni sono impressionanti. Lasciamolo giocare finché lo desidera, è una vera leggenda. Godiamocelo finché deciderà di continuare a gareggiare“.