Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

EquitazioneSalto

Equitazione: Angelica Augustsson esulta nel Global Champions Tour di Rabat

Pubblicato

46 minuti fa

il

Per approfondire:
Angelica Augustsson / IPA
Angelica Augustsson / IPA

La “stagione regolare” del Global Champions Tour è andata ufficialmente in archivio. A Rabat infatti si è ufficialmente concluso il percorso delle tappe che porteranno sino alle Finals di Verona del prossimo 19-22 novembre. In Marocco, a vincere è stata la svedese Angelica Augustsson.

In sella al suo Iron Dames Calvino II de Nyze Z, la nord europea ha fatto segnare un doppio percorso netto: in apertura nella prima manche e soprattutto nel jump off chiuso col crono di 47.91. Un tempo decisivo per superare la concorrenza del forte irlandese Denis Lynch, secondo per un decimo a 48.02 (Cordial), e il solido teutonico Christian Ahlmann, terzo su Untouched LB avendo fatto fermare il cronometro a 46.24 ma con 4 penalità.

Emanuele Gaudiano, unico italiano in gara, ha disputato una gara che l’ha visto chiudere al 27esimo posto: 77.02 nella prima manche, ma con 8 penalità a suo carico; in sella a Chalou’s Love PS.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 ha visto il belga Abdel Said chiudere al primo posto con 245 punti. Piergiorgio Bucci, avendo vinto la tappa di Città del Messico, sarà presente alle Finals.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: