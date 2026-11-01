Equitazione: Angelica Augustsson esulta nel Global Champions Tour di Rabat

La “stagione regolare” del Global Champions Tour è andata ufficialmente in archivio. A Rabat infatti si è ufficialmente concluso il percorso delle tappe che porteranno sino alle Finals di Verona del prossimo 19-22 novembre. In Marocco, a vincere è stata la svedese Angelica Augustsson.

In sella al suo Iron Dames Calvino II de Nyze Z, la nord europea ha fatto segnare un doppio percorso netto: in apertura nella prima manche e soprattutto nel jump off chiuso col crono di 47.91. Un tempo decisivo per superare la concorrenza del forte irlandese Denis Lynch, secondo per un decimo a 48.02 (Cordial), e il solido teutonico Christian Ahlmann, terzo su Untouched LB avendo fatto fermare il cronometro a 46.24 ma con 4 penalità.

Emanuele Gaudiano, unico italiano in gara, ha disputato una gara che l’ha visto chiudere al 27esimo posto: 77.02 nella prima manche, ma con 8 penalità a suo carico; in sella a Chalou’s Love PS.

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 ha visto il belga Abdel Said chiudere al primo posto con 245 punti. Piergiorgio Bucci, avendo vinto la tappa di Città del Messico, sarà presente alle Finals.