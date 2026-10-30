Equitazione: Isabell Werth vince nel freestyle del dressage a Lione durante la World Cup

A Lione è andata in archivio la seconda tappa della FEI Dressage World Cup 2026-2027, relativa alla Western European League, nell’ambito del Concours Hippique International, che domenica vedrà impegnati anche gli intrepreti del salto ostacoli.

Isabell Werth ha brillato nella competizione di freestyle. La fortissima teutonica, in sella al suo Viva Gold OLD, si è imposta sfoderando una ripresa da 87.890 %: uno score che le ha consentito di precedere il belga Justin Verboomen (Zonik Plus), ieri primo nel Grand Prix, oggi invece secondo a quota 85.810%; a completare il podio in terza piazza la connazionale di Verboomen, quella Larissa Pauluis (Flambeau) capace di far segnare un punteggio di 80.530%.

Contest – quello odierno – complessivamente con 15 binomi al via, con nessun italiano iscritto.

Nella classifica generale della FEI Dressage World Cup 2026-2027 (Western European League), Isabell Werth sale a 20 punti, in una graduatoria comandata a 35 dal transalpino Alexandre Ayache, che però ha ottenuto 30 punti in altre Division.

Prossimo appuntamento con il circuito in programma fra l’11 e il 15 novembre a Stoccarda: sul campo di gara tedesco.