Equitazione: i Monaco Aces vincono a Rabat nella tappa finale della Global Champions League

L’ultimo acuto nella Global Champions League 2026, prima delle Finals di Verona, è dei Monaco Aces. La formazione monegasca si è imposta a Rabat, nell’ultima prova della regular season della competizione a squadre di salto ostacoli.

Il duo formato da Yuri Mansur (montante Vitiki e QH Alfons Santo Antonio) e Ioli Mytilineou (Casanova Hastak DWB) ha messo a referto il tempo di 138.55 non incappando in alcuna penalità: un elemento che ha fatto la differenza nell’assegnazione della vittoria.

Al secondo posto infatti si sono sistemati i Riesenbeck International, col crono di 138.03 ma con 2 penalità a loro carico, mentre in terza piazza hanno trovato spazio i New York Empire, cronometro fermato a 143.94 con 5 penalità.

Quinto posto per i Riyad Knights di Emanuele Gaudiano, 16esimo posto invece per i Rome Gladiators.

La classifica generale della Global Champions Tour 2026 vede Riesebenck International (322 punti), Istanbul Warriors (259), New York Empire (242) e Prague Lions (228) qualificarsi direttamente per le semifinali della Super Cup che si terrà a Verona.

Domenica 1° novembre invece lo spettacolo equestre a Rabat vedrà impegnati i binomi individualmente nel Global Champions Tour.