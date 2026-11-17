Ritorno sul ring per Clemente Russo. Una delle figure portanti del pugilato italiano negli ultimi 15 anni e più ha deciso di riprendere la via interna alle corde, all’interno della riunione TAF 14 in quel di Milano.

L’avversario è l’egiziano Mohamed Elmaghraby, che non è assolutamente un pugile di bassa levatura, anzi: 15 vittorie da professionista tra cui quelle su Lepei e alcuni protagonisti della riunione milanese fanno capire che si tratta di un curriculum di un certo peso. Nel sottoclou anche l’assalto all’EBU Silver dei superpiuma da parte di Francesco Paparo.

Il combattimento tra Clemente Russo e Mohamed Elmaghraby si disputerà sabato 21 all’interno di una riunione che inizierà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Italia1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO RUSSO-ELMAGHRABY

Sabato 21 novembre

Ore 23:30 circa Clemente Russo (ITA)-Mohamed Elmaghraby (EGY) (Massimi) – Diretta tv su Italia1

Sottoclou

Francesco Paparo (ITA)-Alex de la Rosa (ESP) (Titolo EBU Silver superpiuma)

Paul Amefiam-Vincenzo Lizzi (Titolo italiano mediomassimi)

Valerio Mantovani-Francesco Magrì (Titolo italiano superwelter)

Roberto Lizzi (ITA)-Morike Oulare (GUI) (Massimi leggeri)

Akrem Aouina (TUN)-Damiano Falcinelli (ITA) (Superwelter)

Maxim Prodan (UKR)-Federico Schinina (ITA) (Superwelter)

Yohan Acosta (DOM)-Stiven Leonetti Dredhaj (ITA) (Mediomassimi)

In apertura esibizione del dilettante Harold Trivino Caicedo.

PROGRAMMA RUSSO-ELMAGHRABY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia1

Diretta streaming: Mediaset Infinity