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Boxe, Michela Guglielmon sul podio alle Olimpiadi Giovanili
Michela Guglielmon ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili 2026, la competizione multisportiva riservata agli juniores in corso di svolgimento a Dakara (capitale del Senegal). La pugile italiana si è meritata il terzo gradino del podio nella categoria fino a 48 kg, regalando all’Italia il quarto bronzo in questa manifestazione, tornata in calendario dopo otto anni di assenza e che volge ormai al termineà.
La 17enne veneta, tesserata per la Boxe Rovereto e unica rappresentanza della boxe tricolore in terra africana, ha perso la semifinale contro l’algerina Bouthaina Bensalah, venendo sconfitta con verdetto non unanime (3-2: due 30-27, un 29-28, due 28-29). La ribattezzata Miky the Tiger aveva regolato la marocchina Meryem Boukraa (3-0) e la polacca Katarzyna Gornisiewicz (5-0) nei due turni precedenti, il risultato finale può rappresentare un bel trampolino di lancio per il prossimo futuro.