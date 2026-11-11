Dove vedere in tv Errani/Paolini-Schuurs/Perez, WTA Finals 2026: orario, canale, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono scatenate nelle prime due partite disputate nell’ambito delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppe dell’annata agonistica che volge al termine. Le tenniste italiane hanno rimontato la ceca Siniakova e la statunitense Townsend in occasione del loro esordio sul cemento di Indian Wells, poi si sono imposte al super tie-brak contro la padrona di casa Melichar e la spagnola Bucsa.

Le azzurre si sono già garantite il primo posto nel proprio girone e la qualificazione alle semifinali, ma prima di cimentarsi nella fase a eliminazione diretta saranno attese dal confronto con l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs, con cui chiuderanno gli impegni nella fase a gironi. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo nella notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

Il programma di giornata si aprirà alle ore 21.00 italiane di giovedì 12 novembre con il singolare tra l’ucraina Marta Kostyuk e la statunitense Coco Gauff, seguito dall’altro singolare tra la statunitense Jessica Pegula e la ceca Linda Noskova. A seguire il doppio Siniakova/Townsend-Bucsa/Melichar-Martinez, poi toccherà alle nostre portacolori: sarà dunque il quarto incontro a partire dalle ore 21.00 di giovedì 12 novembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Perez/Schuurs, incontro valido per la fase a gironi delle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Indian Wells sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS, WTA FINALS

Giovedì 12 novembre

Quarto match dalle ore 21.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Ellen Perez/Demi Schuurs – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 21.00, si disputeranno nell’ordine: Kostyuk-Gauff, Pegula-Noskova, Sinikoa/Townsend-Busca/Melichar-Martinez. A seguire toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.