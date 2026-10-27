Rugby, l’Italia ringrazia le Fiji e sale nel ranking mondiale senza giocare

Il colpo della settimana nel rugby mondiale arriva da Tokyo: nel test match del centenario della federazione nipponica, il Giappone ospitava le Fiji in una sfida fuori da qualsiasi torneo, ma valida per il World Rugby Ranking. E la classifica è stata riscritta. Sabato 24 ottobre le Fiji hanno allungato nel secondo tempo e si sono imposte 34-28, guadagnando 1.05 punti e salendo al nono posto con 77.86. Il Giappone, che ne perde altrettanti, scende da 77.28 a 76.23 e paga il successo avversario con tre posizioni.

Il vertice della graduatoria resta intatto. In testa c’è il Sudafrica con 93.09, davanti alla Nuova Zelanda, seconda con 91.15. Al terzo posto l’Irlanda con 88.08, seguita dalla Francia, quarta con 87.43, e dall’Inghilterra, quinta con 85.68. Alle spalle degli inglesi si trova l’Australia, sesta con 85.55, poi la Scozia, settima con 84.78, e l’Argentina, ottava con 82.24. Le Fiji, none con 77.86, si ritrovano così a 4.38 punti dagli argentini.

Il vero rimescolamento riguarda le posizioni dalla decima alla dodicesima. Il Galles è decimo con 76.38, l’Italia undicesima con 76.30 e il Giappone dodicesimo con 76.23: tre squadre in appena 0.15 punti, mentre le Fiji hanno un margine di 1.48 sui gallesi, vantaggio non del tutto rassicurante. A novembre tutte e quattro giocheranno quattro partite internazionali nel Nations Championship 2026, e i movimenti non sono finiti: il sorpasso sull’Italia, o il suo contrario, è questione di pochi centesimi.

RANKING MONDIALE

1 Sudafrica 93.09

2 Nuova Zelanda 91.15

3 Irlanda 88.08

4 Francia 87.43

5 Inghilterra 85.68

6 Australia 85.55

7 Scozia 84.78

8 Argentina 82.24

9 Fiji 77.86

10 Galles 76.38

11 Italia 76.30

12 Giappone 76.23

13 Georgia 73.94

14 Portogallo 69.39

15 USA 67.58