United Rugby Championship: Benetton si divora l’Edimburgo! Primo successo stagionale

Dopo un pareggio e tre sconfitte di misura, con troppe rimonte subite, arriva finalmente la prima vittoria per la Benetton Treviso ed è un dominio assoluto a Monigo contro l’Edimburgo. Un successo con bonus che ridà fiato a una squadra che aveva lasciato già troppi punti sul prato celtico.

Partenza perfetta per la Benetton Treviso, che sul primo possesso costruiscono una lunga azione, vanno un paio di volte vicino alla meta, poi palla al largo ed è Gritti a schiacciare il 5-0. Reagisce subito l’Edimburgo e al 9’ un brutto placcaggio costa il cartellino rosso a Medrano e Benetton in inferiorità numerica per 20 minuti. Soffre la squadra di casa, ma regge l’urto.

Ma quando Treviso ottiene il possesso fa subito male. Bell’azione al largo dal sapore argentino e ovale da Bernasconi a Mendy che va fino in fondo e punteggio che va sul 10-0. Peggiorano le cose per gli scozzesi al 32’ quando un placcaggio alto costa il cartellino giallo a Underhill ed Edimburgo in inferiorità. E subito arriva la terza meta biancoverde, questa volta con gli uomini di mischia che liberano Bernasconi per il 15-0. E a tempo scaduto va sulla piazzola Umaga e dopo tre errori alle trasformazioni non sbaglia per il 18-0.

Continua a spingere la Benetton Treviso a inizio ripresa e al 44’ Umaga allunga dalla piazzola per il 21-0. E al 50’ Ratave mette la ciliegina sulla torta con un intercetto, corsa in solitudine e tuffo spettacolare in meta per il 28-0. Prova a reagire l’Edimburgo e al 55’ con la maul trova la meta con Morris per il 28-7. Ma gestisce ora la squadra biancoverde che vuole impedire di far riaprire il match e far riemergere i fantasmi del recente passato.

Non ne ha l’Edimburgo per riaprire i giochi e così la Benetton deve solo gestire l’orologio, far passare il tempo e continuare a giocare il bel rugby visto. Al 71’ segna Paterson ed Edimburgo accorcia sul 28-12, lontanissimo dai veneti. E al 76′ per non rischiare scherzi arriva un fallo scozzese e Jean Smith va sulla piazzola per il 31-12 finale. Vince, con bonus, la Benetton Treviso e finalmente arriva un sorriso.