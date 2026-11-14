Dove vedere in tv D’Ortenzi-Seghetti oggi, Europeo mediomassimi 2026: orario, canale, streaming

Luca D’Ortenzi ed Eros Seghetti daranno vita quest’oggi a un derby di primissimo livello per la boxe italiana: in palio, infatti, a Guidonia Montecelio c’è il titolo europeo dei pesi supermassimi, che non era conteso tra due italiani da 60 anni.

Si tratta di una riunione, quella gestita e organizzata da OPI Since 82, che vedrà un gran numero di interessanti combattimenti. Non per caso il nome che è stato scelto per pubblicizzarla ha del roboante: Road to Glory Fight Night. Ci sono due titoli europei e due titoli di caratura internazionale in palio, e c’è soprattutto una lunga serata che attende solo di essere goduta.

Il combattimento tra Luca D’Ortenzi ed Eros Seghetti si terrà oggi all’incirca alle ore 23:00 a Guidonia Montecelio, con inizio riunione alle ore 19:00 e diretta streaming a partire dalle ore 20:00 su DAZN.

A CHE ORA D’ORTENZI-SEGHETTI OGGI, EUROPEO MEDIOMASSIMI 2026

Sabato 14 novembre

Ore 23:00 circa D’Ortenzi (ITA)–Seghetti (ITA) – Titolo Europeo mediomassimi – Diretta streaming su DAZN

All’interno dell’undercard (il primo combattimento è dal basso)

Giovanni Sarchioto (ITA)-Ciril Johnson Suffo (FRA) – Titolo WBO Internazionale pesi medi

Gloria Peritore (ITA)-Karla Merida (ESP) – Titolo Europeo femminile pesi gallo, 10 riprese

Vincenzo La Femina (ITA)-Ihor Semonchuk (UKR) – Titolo WBO Global pesi piuma, 10 riprese

Anthony El Moeti (ITA)-Eber Tobar (COL) – Pesi superleggeri, 6 riprese

Davide Milesi (ITA)-Stevo Babic (BIH) – Pesi massimi leggeri (cruiser), 6 riprese

PROGRAMMA D’ORTENZI-SEGHETTI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN