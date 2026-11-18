Vincere per compiere un passo decisivo verso la qualificazione alla semifinale. Nella seconda giornata del girone Ivan Lendl delle ATP Finals, torneo che si disputa a Torino fino a domenica 22, Carlos Alcaraz affronta Daniil Medvedev. Il match sarà il secondo in programma sulla Inalpi Arena e non inizierà prima delle 14:00.

Il giocatore spagnolo, testa di serie numero due, ha letteralmente passeggiato all’esordio facendo un sol boccone del malcapitato Tiafoe. La musica dovrebbe decisamente cambiare nella sfida odierna e sembra lecito pensare che servirà il miglior Alcaraz per riuscire a superare un avversario in grado di creargli serie difficoltà.

Il russo ha vinto e convinto nel match disputato lunedì sera contro l’idolo di casa Flavio Cobolli. Il numero quattro del tabellone è stato quasi ingiocabile al servizio e ha gestito al meglio i punti importanti. Al cospetto del fuoriclasse iberico potrebbe rivelarsi determinante ripetere l’autorevole prestazione al servizio offerta contro Cobolli. Il bilancio dei confronti diretti premia il fuoriclasse iberico 7-3, anche se nel 2026 siamo in perfetta parità: vittoria di Medvedev in semifinale a Indian Wells e successo di Alcaraz nella recente semifinale di Vienna

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, valevole per le ATP Finals 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tennis Tv. OA Sport proporrà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO ALCARAZ-MEDVEDEV ATP FINALS 2026 OGGI

Mercoledì 18 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30

Harrison (USA)/Skupski (GBR) [2]-Bolelli/Vavassori (ITA) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 14:00

Alcaraz (SPA) [2]-Medvedev [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 18:00

Granollers/Zeballos (SPA/ARG) [3]-Krawietz/Puetz (GER) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20:30

Cobolli (ITA) [5]-Tiafoe (USA) [7] – Diretta tv su Italia1 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ALCARAZ-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta live testuale: OA Sport