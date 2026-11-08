Doppio ordine di scuderia tra Antonelli e Russell: il campione del mondo ha dovuto cedere la posizione ad Interlagos

Kimi Antonelli ha concluso al quinto posto il GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. Il fresco Campione del Mondo ha commesso un paio di testacoda nella prima metà della gara, nei giri che hanno fatto seguito al pit-stop resosi necessario per montare gli pneumatici da asciutto. Il ventenne bolognese si trovava al comando, ma non è riuscito a mandare in temperatura le gomme e ha sbagliato per due volte alla mitica esse di Senna, la curva in fondo al rettilineo principale.

Il primo errore è costato il sorpasso da parte di Lando Norris e, pochi istanti dopo, anche da Isack Hadjar, La seconda sbavatura ha permesso a Max Verstappen di mettere la testa davanti e così il pilota della Mercedes è scivolato in quarta posizione. Kimi Antonelli avrebbe avuto un’occasione per vincere se fosse rimasto fuori per tre-quattro giri in più, montando poi le gomme intermedie quando si è palesata la pioggia nelle battute finali della gara, ma la fortuna non lo ha assistito.

Dopo aver montato gli pneumatici intermedi, il Campione del Mondo è rientrato in pista al quarto posto, appena davanti al compagno di squadra George Russell. Proprio in quel frangente, quando mancavano sette giri alla bandiera a scacchi, è sopraggiunto l’ordine di scuderia: dal muretto è stato chiesto ad Antonelli di cedere la posizione a Russell e il bolognese ha prontamente risposto presente, lasciando passare il britannico e chiudendo così la gara in quinta piazza.