Il futuro di Marc Marquez resta saldamente legato alla Ducati. Le voci su un possibile ritiro al termine della stagione non trovano riscontro nelle parole di Davide Tardozzi, che alla vigilia del Gran Premio del Portogallo ha voluto chiarire la posizione della casa di Borgo Panigale. Il Team Manager di Ducati Corse, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha confermato la fiducia nel campione spagnolo, escludendo di fatto scenari diversi da quelli previsti dall’accordo in essere.

“La sua situazione fisica è ben conosciuta da tutti. Ma credo che Marc darà seguito ai 2 anni di contratto e lo farà nel migliore dei modi. Se e quando vincerà il mondiale inizierà poi a pensare alla nuova moto“, ha dichiarato Tardozzi.

Parole che ridimensionano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e delineano una prospettiva precisa: Marquez continuerà a vestire i colori Ducati, con l’intenzione di onorare il contratto biennale. La priorità immediata rimane, naturalmente, la conquista del titolo mondiale, ma una volta archiviata la stagione il lavoro si concentrerà anche sulla prossima sfida tecnica. All’orizzonte c’è infatti il progetto 2027, un passaggio particolarmente importante per gli equilibri della MotoGP e per le ambizioni della squadra italiana.

A Portimao, intanto, l’attenzione è rivolta soprattutto alla possibilità che il numero 93 possa chiudere anticipatamente la corsa al suo decimo titolo iridato, l’ottavo nella classe regina. Un traguardo storico, che secondo Tardozzi non lascia indifferente neppure un pilota abituato a convivere con le aspettative e con la pressione dei grandi appuntamenti. Il dirigente Ducati ha descritto un Marquez apparentemente tranquillo, ma consapevole della portata dell’occasione.

“Fa finta di essere come le altre gare, per quanto abbia vinto 9 titoli, la pressione rimane e la sente“, ha osservato. La gestione del fine settimana sarà quindi fondamentale, soprattutto per evitare che la voglia di chiudere subito i conti possa tradursi in un rischio eccessivo. Tardozzi ha infatti sottolineato la necessità di affrontare la gara con equilibrio, senza lasciarsi condizionare dall’importanza del risultato.

“Sa che deve cercare di fare una buona gara, ma di non prendersi troppi rischi. Nonostante i 9 titoli, credo che la pressione la stia sentendo“, ha aggiunto.