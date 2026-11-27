Tra vittoria nei quarti e attesa della Gran Bretagna in semifinale, per la Spagna c’è anche l’attesa, e questa è abbastanza chiaramente resa dalle dichiarazioni post-tie con l’Austria che ha rilasciato David Ferrer. Il capitano spagnolo ha rassicurato tutti su Alcaraz, come prima cosa, dal momento che il suo mancato impiego in singolare ha ovviamente generato qualche speculazione non dovuta.

Così Ferrer nelle parole riportate dal sito della competizione: “Abbiamo bisogno di Carlos, è il numero 1 della nostra squadra e sarà pronto per sabato“. E sulla scelta di Merida e Jodar: “Non è stata una scelta facile, alla fine il nostro numero 1 è Carlos. Per sabato sarà con noi. Ci prendiamo cura di lui, non dobbiamo prenderci rischi col suo infortunio, ma penso che questi cinque giorni di riposo per lui gli faranno molto bene in vista di sabato“.

Poi si concentra sulle performance di Daniel Merida e Rafael Jodar, che hanno portato a casa il risultato contro l’Austria: “Sono giocatori giovani, e sono molto impressionato da come gestiscono le emozioni. Ora è il momento di godersi tutto fino a sabato, ma per me come capitano di Davis è molto bello essere sulla sedia a guardare questi ragazzi“.

E sulla Gran Bretagna: “Hanno un grande team. Norrie gioca un ottimo tennis, il terzo set contro Struff è stato impressionante, lo ha giocato in modo molto aggressivo e solido. Il doppio, per me, in questo momento è il migliore al mondo“.