Cosa deve fare Kimi Antonelli per vincere il Mondiale stasera: le combinazioni, la corsa su Hamilton e Russell

Kimi Antonelli avrà questa sera il secondo match point per portare a casa il titolo iridato, che ormai è praticamente una formalità: al pilota italiano della Mercedes sarà sufficiente il nono posto nella gara del GP del Messico per fare festa senza dover guardare agli altrui risultati.

Nel caso in cui l’italiano dovesse invece classificarsi al decimo posto, invece, per potersi fregiare già questa sera del titolo iridato, allora dovrà sperare che non sia proprio il suo compagno di squadra, il britannico George Russell, a conquistare la vittoria.

Se malauguratamente Antonelli, invece, non dovesse andare a punti, allora il pilota italiano dovrà sperare che a vincere non sia uno tra il già citato Russell ed il pilota britannico della Ferrari, Lewis Hamilton, ma uno qualsiasi degli altri piloti in gara.

Anche nel caso peggiore, in cui Antonelli non dovesse festeggiare il titolo questa sera, nel prossimo appuntamento potrà restare in corsa uno soltanto dei suoi avversari, Russell o Hamilton, ed all’italiano ancora una volta potranno bastare uno o due punti, a seconda del caso, per conquistare il Mondiale piloti.

KIMI ANTONELLI VINCE IL MONDIALE SE…