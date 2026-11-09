Calendario speed skating 2026-2027: programma Coppa del Mondo, Europei e Mondiali

La stagione dello speed skating è ormai alle porte. Tra pochi giorni, il circuito della Coppa del Mondo 2026-27 di pattinaggio velocità su pista lunga tornerà protagonista con il primo appuntamento in programma a Pechino, in Cina, dando ufficialmente il via a un inverno che si preannuncia ricco di sfide e di appuntamenti di assoluto rilievo.

Il calendario, che si svilupperà tra Asia, Europa e Nord America, culminerà a fine febbraio con i Campionati Mondiali, che assegneranno le medaglie sulle distanze singole. Proprio l’Estremo Oriente avrà un ruolo centrale nella stagione, ospitando sia le prime gare del circuito sia la rassegna iridata.

Il debutto stagionale si consumerà a metà novembre, con le prime due tappe in programma a Pechino e Obihiro, in Giappone. Dopo una settimana di pausa, il circuito si sposterà in Europa, dove a dicembre gli atleti saranno impegnati a Heerenveen, nei Paesi Bassi, e Stavanger, in Norvegia. Un avvio particolarmente intenso, considerando che quattro delle prime sei tappe si disputeranno prima di Natale, delineando fin da subito un calendario serrato e impegnativo per i protagonisti della disciplina.

Il nuovo anno si aprirà con uno dei primi grandi obiettivi stagionali: i Campionati Europei, in programma a Heerenveen. Nel 2027 la rassegna continentale assegnerà i titoli Sprint e All-Round, riportando il grande pattinaggio europeo sulla pista olandese che aveva già ospitato l’edizione del 2025. Un appuntamento che rappresenterà un importante banco di prova in vista della seconda parte dell’inverno, quando la Coppa del Mondo tornerà protagonista tra fine gennaio e inizio febbraio con le due tappe nordamericane di Salt Lake City, negli Stati Uniti, e Calgary, in Canada.

Due sedi storicamente favorevoli alla realizzazione di prestazioni di alto livello, grazie alle caratteristiche degli impianti e alle condizioni ideali per la ricerca della velocità. Non è quindi da escludere che possano arrivare risultati di assoluto rilievo, con possibili assalti ai record.

Il fulcro della stagione sarà rappresentato dai Campionati Mondiali, in programma a fine febbraio. La rassegna iridata, dedicata alle distanze singole, assegnerà i titoli più ambiti dell’inverno e metterà definitivamente alla prova la condizione degli atleti al termine di un calendario particolarmente articolato.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO SPEED SKATING 2026-2027

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO

Tappa 1: Pechino (Cina), 13-15 novembre

Tappa 2: Obihiro (Giappone), 20-22 novembre

Tappa 3: Heerenveen (Paesi Bassi), 4-6 dicembre

Tappa 4: Stavanger (Norvegia), 11-13 dicembre

Tappa 5: Salt Lake City (Usa), 29-31 gennaio

Tappa 6: Calgary (Canada), 5-7 febbraio

PROGRAMMA MONDIALI 2027

Dal 25 al 28 febbraio a Pechino (Cina), saranno assegnate medaglie su distanze singole.

PROGRAMMA EUROPEI 2027

Dall’8 al 10 gennaio a Heerenveen (Paesi Bassi), saranno assegnate medaglie sprint e all-round.