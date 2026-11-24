Da giovedì 26 a domenica 29 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon: a Kontiolahti, in Finlandia, saranno in programma le individuali, le staffette miste (quartetti e single mixed, e le sprint.

Il programma della prima tappa stagionale sarà il seguente: le individuali si disputeranno giovedì 26 e venerdì 27, mentre le staffette miste (quartetti e single mixed) andranno in scena sabato 28, infine le sprint saranno in calendario domenica 29 novembre.

Le gare della tappa di Kontiolahti, in Finlandia, della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon non saranno trasmesse in diretta tv, ma saranno fruibili in diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN e HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI 2026

Giovedì 26 novembre

16.15 20 km individuale maschile

Venerdì 27 novembre

16.15 15 km individuale femminile

Sabato 28 novembre

13.10 Staffetta single mixed

15.15 Staffetta mista

Domenica 29 novembre

13.00 10 km sprint maschile

16.15 7.5 km sprint femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.