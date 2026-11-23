Oltre a Tommaso Giacomel, indiscutibile punto cardinale del movimento tricolore, l’Italia del biathlon maschile può contare su altri validi esponenti in grado di ottenere risultati di grido. Certo, senza la continuità del ventiseienne trentino, ma lui è un diamante raro, si parla di chi può scrivere di proprio pugno la storia della disciplina. Giacomel è un’eccellenza assoluta a livello globale, sono in pochi a potersi confrontare con lui ad armi pari.

Cionondimeno, sarebbe irriguardoso limitare a lui le prospettive azzurre, soprattutto perché più passano gli anni, più Lukas Hofer diventa un personaggio rimarchevole. A dispetto delle 37 primavere, l’altoatesino non ha detto “basta” neppure dopo i Giochi olimpici di casa. D’altronde, perché avrebbe dovuto farlo? Innanzitutto è motivato a proseguire e, nello sport, la motivazione rappresenta la componente fondamentale per avere successo.

In seconda istanza è ancora competitivo, come dimostrato dal fatto di aver chiuso la classifica generale della scorsa stagione tra i primi quindici. La sua longevità agonistica è notevole, poiché si parla di un biathleta arrivato al vertice della disciplina poco più che ventenne e lì rimasto sino alla proverbiale soglia degli “anta”. Se assistito dalla salute, l’altra componente fondamentale per avere successo nello sport, il veterano sudtirolese potrà frequentare occasionalmente la top-ten e, se tutto dovesse girare per il verso giusto, finanche issarsi sul podio.

Vedremo se l’Italia riuscirà a recuperare colui che potrebbe e dovrebbe essere il “Terzo violino”, ossia Didier Bionaz. Il valdostano, coetaneo di Giacomel, era stato accostato al trentino durante l’epoca giovanile. Poi, una volta arrivati nel circuito maggiore, i due hanno assunto un profilo differente. Tuttavia, Bionaz vale molto più di quanto mostrato l’anno scorso. Dal punto di vista dei risultati, avrebbe tutto per assumere un profilo analogo a quello di Hofer, seppur con i dovuti distinguo legati alle caratteristiche dei due. A chi segue Didier e, ovviamente, a lui, la missione di sviluppare appieno il potenziale a disposizione.

Per il resto, sappiamo che i vari Patrick Braunhofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni avranno modo di entrare più volte in zona punti, eventualmente giocandosi la possibilità di essere il quarto nelle staffette (dove l’Italia ha ambizioni da podio). Fra i rappresentanti di questa generazione non vedremo più Daniele Cappellari, ritiratosi e dedicatosi ad altre priorità di vita.

Bisognerà però seguire con attenzione la “NextGen” del biathlon azzurro, quella che ha il proprio fulcro nella classe del 2003 e del 2004. Chirstoph Pircher ha già lasciato il segno in Coppa del Mondo e tutto lascia presupporre possa crescere di rendimento in tempi celeri. Alle sue spalle Marco Barale e Davide Compagnoni promettono molto bene. Si vedrà se anche Nicolò Betemps, molto quotato qualche tempo addietro, saprà aggiungersi al novero degli atleti in rampa di lancio verso il firmamento del biathlon mondiale. Un firmamento che, anche in futuro, avrà modo di assumere tinte tricolori.