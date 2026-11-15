Biathlon, Lisa Vittozzi ai piedi del podio nella mass start di Geilo. Tommaso Giacomel fuori dalla top ten

A Geilo, in Norvegia, si chiudono le gare di preparazione alla Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, che scatterà nell’ultimo fine settimana di novembre a Kontiolahti, in Finlandia: oggi nelle mass start, in chiave azzurra arrivano il quarto posto di Lisa Vittozzi e la 13ma piazza di Tommaso Giacomel.

Nella mass start femminile si registra la tripletta norvegese con Maren Kirkeeide che vince nonostante otto errori al poligono in 39’23″7, andando a precedere le connazionali Guro Ytterhus, seconda con 15/20 al tiro a 14″4, e Karoline Knotten, con sette bersagli mancati, terza a 24″8.

Si ferma ai piedi del podio Lisa Vittozzi, che commette tre errori al poligono e termina quarta con un ritardo di 30″6, mentre finiscono più indietro Martina Trabucchi, 12ma con quattro bersagli mancati, a 1’33″7, Samuela Comola, 39ma, Fabiana Carpella, 41ma, e Michela Carrara, 47ma.

Nella mass start maschile arriva un altro podio tutto norvegese, con il successo di Vetle Christiansen, primo con due errori in 38’22″1, andando a precedere i connazionali Isak Frey, alla piazza d’onore con 18/20 al tiro, staccato di 10″1, ed Emil Hedegart, sul gradino più basso del podio con quattro bersagli mancati a 26″8.

Lontani dai primi gli azzurri quest’oggi in gara: termina 13° Tommaso Giacomel, che commette sei errori al tiro e chiude a 1’47″9, mentre Didier Bionaz con sette bersagli mancati è 25°. Elia Zeni, con 15/20 al poligono, è 30°, mentre Nicola Romanin, con sei errori al tiro è 32°, infine Christoph Pircher, con 15/20, chiude 37°.