Sono tre i precedenti che hanno coinvolto, in Coppa Davis, le selezioni di Italia e Corea del Sud. Chiaramente i tempi in cui i confronti si sono verificati sono tutti recenti, anche in ragione dei cambiamenti che si sono avuti nel format della competizione nel tempo. Nei fatti, l’avvento del World Group ha creato più occasioni di confronto, anche se i sudcoreani nella vecchia era della Davis l’hanno frequentato pochissimo: nel 1981, 1987 e 2008. E per due volte ci si è messa di mezzo l’Italia. E, come vedremo, c’entra per due volte Adriano Panatta.

Nel 1981 l’Italia aveva perso un match molto duro con la Gran Bretagna sul carpet indoor di Brighton, con Buster Mottram che aveva sconfitto Corrado Barazzutti nel singolare decisivo e il doppio Panatta/Bertolucci che, nel doppio di mezzo, aveva perso 7-5 al quinto set da Jarrett/Smith. La Corea del Sud, dal canto suo, a Seul aveva ceduto in modo netto, 0-5, dalla Nuova Zelanda: era all’esordio tra le grandi.

Le due selezioni si incontrarono per non retrocedere, perciò, a Sanremo dal 2 al 4 ottobre 1981, al Tennis Club Solaro. L’Italia chiuse rapidamente la pratica con Barazzutti che superò 6-0 6-2 6-3 Woo-ryong Lee, Panatta che fece lo stesso con Choon-ho Kim (6-4 6-4 7-5) e, infine, il doppio che definì il tutto contro lo stesso Kim e Dong-wook Song (segnatevi questo nome): 6-2 7-5 6-4. A match chiuso Barazzutti perse da Kim in cinque set, Gianni Ocleppo batté in quattro Chang-dae Jeon.

Balzo in avanti di sei anni, 1987. A Prato l’Italia perse contro la Svezia, che aveva un Mats Wilander quasi ai massimi e opzioni a volontà: fu 2-3, ma si chiuse al quarto singolare e con la sola vittoria di Paolo Canè su Mikael Pernfors (poi lo stesso Canè batté Wilander, ma il colpo vero arrivò tre anni dopo a Cagliari). Una Corea del Sud un po’ più competitiva, invece, perse in Francia per 5-0 (erano gli anni di Guy Forget e Thierry Tulasne).

Lo spareggio Corea del Sud-Italia si giocò a Seul, in quello che di lì a poco sarebbe diventato l’impianto olimpico. Canè si fece sorprendere da Song, che oltre il numero 352 del mondo non è mai andato, in quattro set (10-8 3-6 6-4 6-4: in Davis non era ancora stato abolito il set lungo). Claudio Panatta, fratello di Adriano che nel frattempo era diventato capitano, faticò fino al 2-6 6-4 6-4 7-9 12-10 contro Jin-sun Yoo, l’anno dopo arrivato fino al 192 ATP. Al sabato Canè e Simone Colombo vinsero su Song e Yoo 6-2 6-4 6-4, ma alla domenica, dopo mille interruzioni per pioggia, Claudio Panatta fu anche lui battuto da Song per 6-1 6-8 3-6 6-2 6-2. Toccò il quinto match tra Canè e Bong-soo Kim, il cui momento di notorietà arrivò l’anno dopo per aver battuto Henri Leconte al primo turno delle Olimpiadi. Sembrò tutto facile, 6-3 6-1 4-1, ma accadde qualcosa.

Adriano Panatta, nel suo libro del 2009 “Più dritti che rovesci”, edito Rizzoli, ricorda molti aneddoti di quel match. Così come ricorda che, a un certo punto, Canè sentì i compagni parlare di cambiare i voli per partire di lì il più velocemente possibile. Panatta vide una luce strana nei suoi occhi, che poco dopo si capì essere contrariata dei commenti dei compagni. Sul 6-5, al cambio di campo, Panatta, guardando lontano: “Se perdi questa partita, io ti meno“. Canè: “Mi meni?“. Panatta: “Sì, io ti meno”. Dopo una pausa, Canè, con la sua storica storpiatura del vocabolo capitano: “Kepiteino, certe volte basta intendersi. Mi meni? E io vinco. Se io perdo, tu mi meni, ma se io vinco, tu non mi meni, vero? E allora, Kepiteino, io vinco“. 6-3 6-1 8-6.

Salto in avanti nel tempo: 2020. La situazione era ormai molto diversa: era stata varata la riforma di Orlando del 2018, quella che ha cambiato il volto della Davis, con una mezza marcia indietro effettuata nel corso degli anni dopo che, con Kosmos Group che aveva coadiuvato la riforma, è finita a carte bollate. Questa volta Italia e Corea del Sud, invece che nei playoff per evitare la retrocessione, si ritrovarono sulla terra rossa del Circolo Tennis Cagliari il 6 e 7 marzo. Con una variabile: il Covid-19. In quel periodo, infatti, stava oramai rendendosi chiara ed evidente la situazione di pericolo determinata da quello che, allora, era semplicemente noto come Coronavirus. Lo sport aveva iniziato a chiudere un po’ ovunque, resisteva ancora il tennis tra i pochi, ma solo in determinate situazioni. La Davis era una di queste, e a Cagliari si giocò a porte chiuse. L’Italia non dovette faticare molto: Fabio Fognini sconfisse per 6-0 6-3 Duck-hee Lee (giocatore famoso perché ha giocato e gioca ad altissimi livelli pur essendo sordo dalla nascita, e ha avuto il suo momento migliore nel 2017: sente le vibrazioni, ma deve affidarsi a gesti delle mani per capire quando una palla è fuori o no), mentre Gianluca Mager, all’esordio in Davis, batté Ji-sung Nam 6-3 7-5. Fognini e Simone Bolelli completarono l’opera per 6-3 6-1 su Nam e Min-kyu Song, poi scese in campo anche Stefano Travaglia che superò Yun-seong Chung (che non c’entra niente con Hyeon) per 6-0 6-1. Il singolo turno di qualificazione aveva dato l’accesso alla fase a gironi precedente le Finals, che però si sarebbero giocate solo nel 2021.