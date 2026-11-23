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Coppa Davis 2026, il tabellone dell’Italia e le possibili avversarie turno per turno
L’Italia si appresta a cercare la quarta vittoria consecutiva in Coppa Davis: dopo le affermazioni del 2023, 2024 e 2025, gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, tornano a Bologna per provare a centrare il quinto successo in assoluto nella manifestazione.
Nei quarti di finale l’Italia inizierà il proprio cammino contro la Corea del Sud nel tie in programma per mercoledì 25 novembre alle ore 16.00, in quello che sulla carta è un impegno assolutamente abbordabile per gli azzurri in vista dei turni successivi.
In caso di successo, infatti, l’Italia giocherebbe poi la prima semifinale, contro la vincente di Cechia-Canada, venerdì 27 novembre alle ore 16.00: l’impegno sarebbe certamente più arduo rispetto a quello dell’esordio, ma gli azzurri potrebbero superarlo senza particolari patemi.
L’eventuale ultimo atto, invece, vedrebbe gli azzurri scendere in campo domenica 29 novembre alle ore 15.00: l’avversaria dell’Italia in finale uscirà dalla parte bassa del tabellone, dove ci sono Gran Bretagna, Germania, Austria e Spagna.
IL TABELLONE DELL’ITALIA NELLA COPPA DAVIS 2026
Quarti di finale: Corea del Sud.
Semifinali: vincente Cechia-Canada.
Finale: una tra Gran Bretagna, Germania, Austria e Spagna.