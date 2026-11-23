Manca sempre meno all’inizio delle Final-8 di Coppa Davis alla BolognaFiere Arena (24-29 novembre), l’Italia si prepara a difendere l’insalatiera conquistata nelle ultime tre edizioni consecutive (2023-2025). Una sfida affascinante quanto complessa per gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri, costretti a inseguire lo storico poker davanti al pubblico di casa senza il faro Jannik Sinner, fermato da un infortunio.

Ad analizzare il momento della Nazionale di tennis e le prospettive del torneo è intervenuto il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ospite negli studi de La Domenica Sportiva su Rai 2 HD.

“Sarebbe un’impresa storica, irripetibile vincere“, ha esordito senza giri di parole il numero uno della federazione, fotografando la difficoltà della missione bolognese. “Noi sappiamo che abbiamo una grande squadra, orfana di Jannik Sinner che speriamo di recuperare il prima possibile. La rosa comunque è molto forte, c’è un grande clima in squadra e l’anno scorso l’abbiamo dimostrato“.

Senza Sinner, sul cemento indoor emiliano ci sarà spazio per Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. Una formazione compatta che potrà sfruttare anche le insidie della formula: “La Davis è anomala con questo formato, possono decidere pochi punti“, ha sottolineato Binaghi, individuando però la principale rivale per il titolo: “La Spagna è abbastanza favorita con Carlos Alcaraz, ma la nostra squadra vorrà fare un bel risultato“.

Al di là dell’aspetto strettamente agonistico, il presidente della FITP ha voluto dedicare un pensiero sentito alle condizioni fisiche e psicologiche di Sinner, fermo ai box dopo la vittoria di Wimbledon: “Sono dispiaciuto dal punto di vista umano, per un ragazzo che deve affrontare un’altra problematica importante che impatta sul suo equilibrio. Un ragazzo che, senza niente di evidente, si trova a stare fermo per un fatto tendineo probabilmente. Dispiace perché non se lo merita: il tennis per lui è la vita, è il modo per esprimere le sue capacità e la sua personalità. Vedere che gliel’hanno portato via dopo Wimbledon francamente lascia sconfortati, e credo che sia in buona compagnia pensando ai tanti appassionati che lo seguono“.

Il cammino degli azzurri scatterà mercoledì 25 novembre alle ore 16:00, nei quarti di finale contro la Corea del Sud. Un avversario da prendere con le molle secondo Binaghi, che ha richiamato alla massima concentrazione evocando anche vecchi tabù sportivi: “La Corea fa ricordare problematiche di altri sport nel passato, speriamo di non affrontarle noi. La Corea del Sud l’abbiamo già battuta nell’anno del Covid“.

Superato l’ostacolo asiatico, il tabellone metterebbe l’Italia di fronte a un percorso in crescendo: “È il primo test: se riusciamo ad arrivare in semifinale (venerdì 27 novembre, ndr) potremmo incrociare la Cechia (impegnata contro il Canada, ndr), e poi eventualmente una tra Germania e Spagna” nella finale di domenica 29 novembre.