Come sta Bagnaia dopo l’incidente in Qatar? Aggiornamenti e novità: sicuro il forfait per la gara

AGGIORNAMENTO ORE 20.35

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Francesco Bagnaia, che è stato portato all’ospedale di Doha per ulteriori accertamenti, tornerà in Italia nelle prossime ore per essere operato. Domani, chiaramente, non sarà in gara a Lusail.

Francesco Bagnaia è caduto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il pilota della Ducati è finito rovinosamente a terra nei pressi di curva 16: al momento dell’incidente occupava la quinta posizione ed è stato tamponato duramente da dietro da Fermin Aldeguer, che ha sbagliato completamente la misura e ha toccato la ruota posteriore della moto guidata dal piemontese.

Il due volte Campione del Mondo, che dopo essere scattato dalla quinta posizione era anche riuscito a issarsi per qualche istante in seconda piazza, è stato sbalzato in aria e ha poi picchiato malamente sull’asfalto, toccando inizialmente con il braccio e con la spalla. Il ribattezzato Pecco è rimasto a terra per qualche istante e poi si è rialzato sulle proprie gambe, venendo trasportato verso il medical centre dell’impianto mediorientale per sottoporsi ai vari accertamenti del caso.

Come sta Francesco Bagnaia dopo la rovinosa caduta in Qatar? I primi accertamenti sono stati diffusi da Angel Charte, il Direttore Medico della MotoGP: “Le prime visite mediche hanno evidenziato due fratture al piede destro, che interessano il quarto e il quinto metatarso. Il pilota sarà trasferito questa sera all’ospedale di Doha per ulteriori accertamenti volti a stabilire se le fratture richiedano un intervento chirurgico“. Il referto sembra essere meno grave del previsto vista l’entità della caduta, ma bisognerà attendere i prossimi sviluppi per capire quale sarà l’imminente futuro del centauro, che il prossimo anno approderà in Aprilia.