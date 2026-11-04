Come cambia il tabellone di Lorenzo Musetti con l’eliminazione di Tien: c’è Djokovic in rotta di collisione!

Lorenzo Musetti ha firmato il colpaccio ad effetto al Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(5), 6-2 e qualificandosi agli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento indoor della capitale francese. Dopo aver regolato il polacco Hubert Hurkacz in due tie-break, il tennista italiano ha alzato l’asticella e si è tolto la soddisfazione di battere il fresco numero 1 del mondo: in carriera aveva già regolato Novak Djokovic quando era al comando del ranking ATP, oggi si è replicato contro il teutonico e ha dimostrato di essere tornato ai vertici del panorama internazionale.

Lorenzo Musetti si è così qualificato agli ottavi di finale in terra transalpina e giovedì 5 novembre tornerà in campo per affrontare il padrone di casa Luca Van Assche, che oggi è riuscito ad avere la meglio sullo statunitense Learner Tien, testa di serie numero 15 regolata con il risultato di 7-6(4), 6-4. In quello spicchio non ci sono teste di serie dopo le eliminazioni di Zverev e dell’americano, il confronto tra il toscano e il francese si preannuncia particolarmente appassionante e metterà in palio l’approdo ai quarti di finale. Quale potrebbe essere il tabellone di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi?

Ai quarti di finale potrebbe incrociare il serbo Novak Djokovic: il 24 volte Campione Slam sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals ed è favorito contro l’australiano Rinky Hijikata e poi, eventualmente, contro chi avrà la meglio tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e l’australiano Alex de Minaur.

L’eventuale semifinale potrebbe essere contro gli statunitensi Ben Shelton o Tommy Paul, che potrebbero incrociarsi dopo le rispettive sfide contro i francesi Arthur Rinderknech e Quentin Halys. Nella parte bassa del tabellone spiccano lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz, il francese Arthur Fils, il russo Daniil Medvedev e il norvegese Casper Ruud.

POSSIBILE TABELLONE LORENZO MUSETTI ATP PARIGI

Ottavi di finale: vs Van Assche

Eventuali quarti di finale: vs Novak Djokovic (favorito contro Hijikata e vincente Etcheverry-de Minaur)

Eventuale semifinale: vs Shelton/Paul (favoriti contro Rinderknech e Halys)

Eventuale finale: Alcaraz/Medvedev/Fritz/Fils/Ruud