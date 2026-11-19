Flavio Cobolli affronterà Carlos Alcaraz nell’ultima partita della fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Dopo aver perso contro il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe, il tennista italiano è già certo che non potrà qualificarsi alle semifinali, ma l’ultima partita non sarà ininfluente contro il fenomeno iberico, già sicuro del primo posto nel raggruppamento.

Per il romano sarà importante fronteggiare il numero 3 del mondo, anche perché ci sono in palio 200 punti per il ranking ATP e il montepremi in denaro non va mai disprezzato. La partita è in programma venerdì 20 novembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.30 e non inizierà prima delle ore 14.00.

Il match tra Cobolli e Alcaraz non potrà essere seguito gratis e in chiaro sulle reti Mediaset: dopo che le sfide contro Medvedev e Tiafoe erano state trasmesse su Italia 1, l’ultima sfida dell’azzurro sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino non sarà visibile per gli appassionati sulle reti generaliste.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Alcaraz, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-ALCARAZ ATP FINALS 2026

Venerdì 20 novembre

Secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00 Flavio Cobolli vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

In precedenza, a partire dalle ore 11.30, si giocherà Harrison/Skupski-Granollers/Zeballos. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà a Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport