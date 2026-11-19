Flavio Cobolli cede alla distanza contro Frances Tiafoe nella sfida della seconda giornata delle ATP Finals ed è eliminato. Nella conferenza stampa successiva al match l’azzurro, visibilmente deluso per il risultato e per la prestazione, rilancia e conferma la sua presenza in campo nell’ultimo match del girone contro Alcaraz e nella Final Eight di Coppa Davis.

Il commento a caldo del match contro l’americano: “Non so cosa sia accaduto tra primo e secondo set, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Penso di non aver recuperato al 100% dall’infortunio, ho giocato bene per un’ora e poi mi sono sentito stanco e in difficoltà negli spostamenti. Ed è accaduto anche contro Medvedev. È la partita che mi rende più triste della mia carriera”.

Sul dispiacere per il risultato e le difficoltà del secondo set: “Sono dispiaciuto, perché non volevo che finissero così le mie ATP Finals. Giocare in Italia è un sogno ma è anche difficile. Il pubblico mi ha sempre supportato, sono orgoglioso della mia stagione e delle persone che ho trovato al mio fianco, compreso Matteo Berrettini. Nel secondo set non mi sono divertito e ho sentito tanto peso sulle spalle, volevo fare bene e non ci sono riuscito”.

La necessità di ritrovare la forma migliore in vista della Davis: “Devo solo ritrovare la forma. Mi sono fatto male in un punto fastidioso e sono stato fuori più di quanto mi aspettassi. Mi manca un po’ di olio nelle gambe e si è visto, al 100% avrei potuto fare meglio. In generale sto bene e la mia partecipazione in Davis non è a rischio”.

La naturale delusione per il risultato: “Credo che nessuno in questa sala pensasse che io potessi arrivare al Masters, così come nessuno del mio team, e nemmeno io. So di avere tanti margini di miglioramento e questo mi rende ancora più felice, comunque oggi non riesco a esserlo. Oggi nel secondo set non mi sono divertito, ho sentito tanto peso sulle spalle però ancora una volta non era questione di tensione o pressione, volevo solo far bene per il pubblico e le persone che lavorano con me, e oggi non l’ho fatto. Adesso c’è un’altra partita contro Alcaraz, il giocatore più in forma del momento, me la vivrò bene, questo è l’obiettivo. Giocare contro Carlos è un’opportunità di rendere omaggio a questa stagione, l’ultima partita dell’anno sarà contro di lui ed è un regalo bellissimo. Spero di dargli il più fastidio possibile anche se non sarà facile. Spero di fare una grande performance e che mi dia la spinta giusta per la fase che mi diverte di più durante l’anno”.