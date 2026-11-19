Flavio Cobolli ha risposto alle domande dei fan durante un incontro col pubblico nello stand della Head al Fan Village delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Il romano ha voluto fare un pronostico riguardo alla sua posizione nel ranking per il prossimo anno: “Dove mi vedo il prossimo anno nella graduatoria? Posso non rispondere? Vabbò, mi vedo sesto“.

In sostanza l’azzurro prevede che migliorerà di un gradino la sua attuale posizione nella classifica internazionale (al momento staziona in settima piazza). Da romanista dichiarato, gli è stato chiesto se preferirebbe la vittoria in campionato della Roma oppure una sua affermazione agli Internazionali d’Italia: “Gli Internazionali“.

Sono emerse altre curiosità, rispondendo ai biglietti con le domande dei tifosi. De Rossi come calciatore e Fognini nel tennis sono stati individuati come suoi modelli da bambino, dopo le Finals si tatuerà un eroe della Marvel (ha fatto intuire che sarà Spiderman). A chi gli chiede che effetto faccia, oggi, essere un modello e un idolo per molti giovani risponde: “Non ho mai pensato di essere l’idolo di qualcuno, preferisco essere l’amico“.