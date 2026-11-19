Onorare al meglio l’ultima prestigiosa occasione per congedarsi con una prova d’orgoglio dal torneo e scaldare i motori in vista della Coppa Davis della settimana prossima. Nella terza giornata del girone Ivan Lendl delle ATP Finals Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del tabellone e vincitore del girone. Il match sarà il secondo sulla Inalpi Arena e inizierà non prima delle 14:00.

L’azzurro ha già acquisito la certezza dell’eliminazione dopo la sconfitta rimediata contro l’americano Frances Tiafoe al termine di un match nel quale è crollato alla distanza dopo aver disputato un ottimo primo set. L’obiettivo, nella piena conoscenza della difficoltà del confronto, è quello di offrire una prestazione di spessore in vista dell’appuntamento di Bologna.

Alcaraz, in attesa dell’esito della risonanza magnetica odierna, ha offerto un’impressionante dimostrazione di forza vincendo in maniera netta i primi due confronti ed ha già acquisito la certezza del primato. Il bilancio dei precedenti premia lo spagnolo 1-0 con la vittoria nel primo turno del Roland Garros 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz, valevole per le ATP Finals 2026. Il match, contrariamente alle prime uscite, non sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport proporrà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO COBOLLI-ALCARAZ ATP FINALS 2026

Venerdì 20 novembre

Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Harrison/Skupski (USA/GBR, 2) vs Granollers/Zeballos (SPA/ARG, 3)

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (SPA, 2) vs Flavio Cobolli (ITA, 5) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle 18:00

Bolelli/Vavassori (ITA, 5) vs Krawietz/Puetz (GER, 7)

Non prima delle 20:30

Daniil Medvedev (4) vs Frances Tiafoe (USA, 7)

PROGRAMMA COBOLLI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta live testuale: OA Sport