Paul Seixas a tutto tondo. Il giovane corridore francese, che ha vinto qualche giorno fa il Criterium di Saitama 2026, guarda già al 2027 con tanti appuntamenti da inquadrare e un vero grande obiettivo per la sua stagione.

In un’intervista riportata da CyclingNews, il transalpino classe 2006 afferma: “Il Mondiale sarà uno degli obiettivi principali della mia stagione, se non quello primario. Dovremo vedere come andranno le cose. I Grandi Giri? Sicuramente voglio farne uno e quello sarà un altro dei miei obiettivi della stagione”.

Sulle possibilità fra Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta specifica: “Di solito, i piani li facciamo insieme alla squadra (team Decathlon CMA CGM Team, ndr) nel mese di dicembre. Ne parleremo molto nel momento opportuno. In questo momento penso che ci siano diversi scenari possibili da costruire intorno al Mondiale e che un Grande Giro lo farò, ma sinceramente non so quale”.

Sui primi impegni in calendario, per il 2027, Paul Seixas guarda dritto alle gare italiane: “Non posso definirli obiettivi a breve termine, perché sono a marzo, ma sono abbastanza sicuro di fare Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Posso definirli obiettivi a breve termine perché sono i prossimi, dato che a febbraio non penso che farò gare”.