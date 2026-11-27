Dieci anni dopo Nico Rosberg in Formula Uno (che ottenne il suo primo titolo a 31 anni nel 2016 al termine di una sfida rovente con il compagno di squadra Lewis Hamilton), Marc Marquez ha annunciato il ritiro dopo aver vinto il Mondiale MotoGP. Due carriere totalmente diverse che trovano però un punto in comune proprio nel loro epilogo, inatteso e quasi inedito nella storia del motorsport.

Marquez dice basta a 33 anni, potendo vantare in bacheca ben dieci titoli iridati di cui otto nella classe regina (eguagliato il record di Giacomo Agostini). Il fenomeno catalano ha rivelato in conferenza stampa di aver preso la sua decisione dopo Motegi, a inizio ottobre, ma Ducati è stata informata solamente ieri sera e adesso si ritrova con una sella vacante nel team ufficiale.

La Casa di Borgo Panigale si apprestava infatti ad affrontare il 2027 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Pedro Acosta, ma l’uscita di scena del nativo di Cervera stravolge improvvisamente i piani della struttura emiliana. Sono due i candidati principali per indossare la tuta rossa insieme ad Acosta nella prossima stagione: Fermin Aldeguer (in pole position) e Nicolò Bulega.

Entrambi erano stati annunciati dalla squadra VR46 (team factory supported di Ducati), ed uno dei due a questo punto verrà promosso nel team ufficiale liberando un posto che verrà occupato presumibilmente dal 25enne italiano Celestino Vietti, prodotto dell’Academy di Valentino Rossi che sta per completare la sua sesta stagione in Moto2.