Cesare Butini: “Mi aspetto buone prestazioni dagli specialisti della vasca corta e dai più giovani”

Gli Assoluti nuoto in vasca corta di Riccione, in programma dal 12 al 14 novembre, saranno decisivi per definire la squadra azzurra ai Mondiali in vasca corta di Pechino, dal 1° al 6 dicembre. Il direttore tecnico Cesare Butini guarda però anche oltre l’appuntamento iridato, con un occhio rivolto a Los Angeles 2028.

“Il campionato mondiale in vasca corta di Pechino ci ha imposto, al pari di altre nazioni del panorama natatorio mondiale, di anticipare a novembre l’Assoluto che avrà luogo nello Stadio del Nuoto di Riccione arricchito, grazie anche all’intervento della FIN, di una nuova vasca da 25 metri“, le sue prime parole.

“Il Mondiale di vasca corta è posizionato in una data particolare; come ormai tradizione, onoreremo questa manifestazione con una rappresentativa che sarà composta da 20/24 atleti. Il criterio di selezione è misto. Sono previsti dei prequalificati (medagliati individuali di Parigi 2026 più giovani funzionali a progetti di staffetta) con il completamento della squadra che avverrà con i risultati realizzati in questo campionato“, ha aggiunto Butini.

Il Direttore tecnico si aspetta risposte soprattutto dagli specialisti della vasca corta, chiamati a migliorare i propri tempi e a contribuire alla composizione delle staffette in prospettiva olimpica. “Mi aspetto, soprattutto dagli specialisti di corta, un balzo in avanti per la qualificazione – prosegue il direttore tecnico – e soprattutto per comporre le eventuali staffette su cui puntiamo in chiave LA 2028. Sembra strano e prematuro che già si parli di Olimpiadi 2028, ma i Giochi sono a ormai poco più di 18 mesi e dobbiamo avere le idee chiare per poter indirizzare le nostre attenzioni e risorse“.

“Sarà un campionato a varie velocità: con gli atleti già qualificati che avranno l’occasione di fare una prova di preparazione e quelli che si devono qualificare che hanno già dimostrato nei meeting di inizio stagione una buona determinazione (Stefanì, Noemi Cesarano, Mascolo, Mora, Zazzeri)“, ha sottolineato.

Spazio anche ai giovani, per i quali gli Assoluti rappresentano un’occasione di crescita e un possibile trampolino verso la Nazionale maggiore. “Mi aspetto inoltre buone prestazioni dai giovani; questa è la stagione dove poter fare il salto di qualità per entrare nella squadra assoluta“.

Le attese del direttore tecnico sono dunque rivolte alla qualificazione iridata, alla crescita dei talenti emergenti e alla costruzione delle staffette per il futuro. “Sono sicuro che assisteremo, come sempre, a gare con alta componente agonistica e prestativa“.