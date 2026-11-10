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Calendario Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2026: orari, tv, programma, streaming
Dal 12 al 14 novembre, nella piscina da 25 metri di Riccione, andranno in scena i campionati italiani di nuoto. Nella vasca corta romagnola nuotatori e nuotatrici nostrani si sfideranno in tre giorni, con sei turni di gare. Saranno previste batterie e serie lente al mattino, mentre le finali inizieranno a partire dalle ore 18:00.
Una competizione che non sarà funzionale solo a consegnare i titoli delle specifiche distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali di vasca corta, in programma dal 1° al 6 dicembre a Pechino (Cina). I pass iridati saranno ottenuti sulla base dei limiti cronometrici imposti dalla Federnuoto.
Nel caso specifico, la conquista del ticket sarà riservato agli atleti che nella finale A degli Assoluti sigleranno i crono indicati dalla FIN. Eventuali ulteriori integrazioni della squadra, sia per la copertura di posti ancora disponibili che per il completamento delle staffette, saranno stabilite a discrezione della Direzione Tecnica.
I campionati italiani di nuoto in vasca corta, in programma dal 12 al 14 novembre, andranno in scena a Riccione. Previsti serie lente e batterie al mattino e le finali nella sessione serale. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport HD, che trasmetterà tutti gli atti conclusivi di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, mentre sabato 14 novembre sarà coperto in streaming su RaiPlay Sport1 (finali). I primi due giorni di gara saranno in streaming su RaiPlay (finali). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali su tutto quello che prevede il programma.
CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026
Giovedì 12 novembre
Sessione mattutina
10:30 Batterie 100m dorso uomini (4 batterie)
10:40 Batterie 50m dorso donne (4 batterie)
10:45 Batterie 400m stile libero uomini (4 batterie)
11:05 Batterie 200m stile libero donne (4 batterie)
11:16 Batterie 100m rana uomini (4 batterie)
11:24 Batterie 100m rana donne (4 batterie)
11:33 Batterie 100m farfalla uomini (4 batterie)
11:41 Batterie 50m farfalla donne (3 batterie)
11:45 Batterie 50m stile libero uomini (4 batterie)
11:50 3a serie 1500m stile libero donne (1 batteria)
12:10 Batterie 100m misti uomini (4 batterie)
12:18 Batterie 100m misti donne (2 batterie)
12:25 Fine sessione mattutina 1° giorno
Sessione pomeridiana/serale
17:10 Finale B 100m dorso uomini
17:13 Finale B 50m dorso donne
17:15 Serie 2a 400m stile libero uomini
17:20 Finale B 200m stile libero donne
17:23 Finale B 100m rana uomini
17:25 Finale B 100m rana donne
17:27 Finale B 100m farfalla uomini
17:29 Finale B 50m farfalla donne
17:31 Finale B 50m stile libero uomini
17:33 Serie 2a 1500m stile libero donne
17:51 Finale A 100m misti uomini
17:53 Finale A 100m misti donne
18:00 Finale A 100m dorso uomini
18:04 Finale A 50m dorso donne
18:07 Serie 1a 400m stile libero uomini
18:13 Finale A 200m stile libero donne
18:25 Finale A 100m rana uomini
18:29 Finale A 100m rana donne
18:39 Finale A 100m farfalla uomini
18:43 Finale A 50m farfalla donne
18:47 Finale A 50m stile libero uomini
19:04 Serie 1a 1500m stile libero donne
19:24 Finale A 100m misti uomini
19:28 Finale A 100m misti donne
Venerdì 13 novembre
Sessione mattutina
10:30 Batterie 100m farfalla donne (5 batterie)
10:40 Batterie 200m farfalla uomini (4 batterie)
10:51 Batterie 100m dorso donne (4 batterie)
11:00 Batterie 50m dorso uomini (4 batterie)
11:05 3a serie 400m misti donne (1 batteria)
11:11 400m misti uomini (0 batterie)
11:11 Batterie 100m stile libero donne (5 batterie)
11:21 Batterie 100m stile libero uomini (5 batterie)
11:31 Batterie 50m rana donne (5 batterie)
11:37 Batterie 50m rana uomini (5 batterie)
11:43 3a serie 800m stile libero donne (1 batteria)
11:53 3a serie 800m stile libero uomini (1 batteria)
12:05 Fine sessione mattutina 2° giorno
Sessione pomeridiana/serale
17:10 Finale B 100m farfalla donne
17:12 Finale B 200m farfalla uomini
17:15 Finale B 100m dorso donne
17:18 Finale B 50m dorso uomini
17:20 Serie 2a 400m misti donne
17:26 Serie 2a 400m misti uomini
17:32 Finale B 100m stile libero donne
17:34 Finale B 100m stile libero uomini
17:36 Finale B 50m rana donne
17:38 Finale B 50m rana uomini
17:40 Serie 2a 800m stile libero donne
17:50 Serie 2a 800m stile libero uomini
18:00 Finale A 100m farfalla donne
18:21 Finale A 200m farfalla uomini
18:29 Finale A 100m dorso donne
18:36 Finale A 50m dorso uomini
18:52 Serie 1a 400m misti donne
19:04 Serie 1a 400m misti uomini
19:20 Finale A 100m stile libero donne
19:27 Finale A 100m stile libero uomini
19:42 Finale A 50m rana donne
19:48 Finale A 50m rana uomini
19:58 Serie 1a 800m stile libero donne
20:09 Serie 1a 800m stile libero uomini
Sabato 14 novembre
Sessione mattutina
10:00 Batterie 50m stile libero donne (5 batterie)
10:06 Batterie 200m dorso uomini (4 batterie)
10:18 Batterie 200m dorso donne (4 batterie)
10:31 Batterie 50m farfalla uomini (4 batterie)
10:36 Batterie 200m farfalla donne (3 batterie)
10:48 Batterie 200m rana uomini (4 batterie)
11:00 Batterie 200m rana donne (3 batterie)
11:10 Batterie 200m stile libero uomini (6 batterie)
11:26 Batterie 400m stile libero donne (4 batterie)
11:47 Batterie 200m misti uomini (4 batterie)
11:59 Batterie 200m misti donne (4 batterie)
12:12 3a serie 1500m stile libero uomini (1 batteria)
12:30 Fine sessione mattutina
Sessione pomeridiana/serale
17:00 Finale B 50m stile libero donne
17:02 Finale B 200m dorso uomini
17:06 Finale B 200m dorso donne
17:10 Finale B 50m farfalla uomini
17:12 Finale B 200m farfalla donne
17:16 Finale B 200m rana uomini
17:20 Finale B 200m rana donne
17:24 Finale B 200m stile libero uomini
17:28 Finale B 400m stile libero donne
17:34 Finale B 200m misti uomini
17:38 Finale B 200m misti donne
17:42 2a serie 1500m stile libero uomini (1 batteria)
18:00 Finale A 50m stile libero donne
18:03 Finale A 200m dorso uomini
18:08 Finale A 200m dorso donne
18:13 Finale A 50m farfalla uomini
18:22 Finale A 200m farfalla donne
18:27 Finale A 200m rana uomini
18:32 Finale A 200m rana donne
18:37 Finale A 200m stile libero uomini
18:51 Finale A 400m stile libero donne
19:03 Finale A 200m misti uomini
19:08 Finale A 200m misti donne
19:13 Serie 1a 1500m stile libero uomini
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (solo finali del 12 e 13 novembre)
Diretta streaming: RaiPlay (solo finali del 12 e 13 novembre), RaiPlay Sport1 (solo finali del 14 novembre)
Diretta testuale: OA Sport