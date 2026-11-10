Nuoto, i tempi limite di qualificazione per i Mondiali ai Campionati Italiani in vasca corta 2026

Al via da giovedì 12 novembre, alla piscina comunale di Riccione, i trials nazionali invernali che assegneranno gli ultimi pass per i Mondiali in vasca corta, in programma dal 1° al 6 dicembre al Water Cube di Pechino, principale appuntamento della stagione indoor. Alla manifestazione sono iscritti 542 atleti, di cui 283 maschi e 259 femmine, in rappresentanza di 128 società, per un totale di 1.234 presenze gara.

La selezione per la rassegna iridata seguirà criteri definiti, che prevedono una combinazione di qualificazioni individuali, risultati ottenuti agli Europei di Parigi 2026 e prestazioni cronometriche nelle gare di Riccione.

A titolo individuale saranno qualificati gli atleti e le atlete classificati ai primi tre posti dei Campionati europei di Parigi 2026 nelle seguenti specialità: Thomas Ceccon (100 e 200 dorso), Simone Cerasuolo (50 e 100 rana), Sara Curtis (50 e 100 dorso, 50 e 100 stile libero), Anita Gastaldi (200 misti), Nicolò Martinenghi (50 e 100 rana), Benedetta Pilato (50 e 100 rana), Simona Quadarella (200, 400 e 800 stile libero) e Alberto Razzetti (400 misti).

A questi si aggiungono gli atleti ritenuti funzionali alla composizione delle staffette che prenderanno parte ai Mondiali di Pechino, con eventuale qualificazione anche a titolo individuale: Carlos D’Ambrosio (200 stile libero), Alessandra Mao (200 stile libero) ed Emma Virginia Menicucci.

Per completare i posti ancora disponibili, saranno invece selezionati gli atleti che, nella finale A dei Campionati italiani in vasca corta, in programma a Riccione dal 12 al 14 novembre 2026, conseguiranno un tempo uguale o migliore rispetto ai limiti cronometrici previsti.

Per quanto riguarda le staffette, saranno qualificate a titolo di squadra quelle che hanno chiuso ai primi tre posti ai Campionati europei di Parigi 2026 e che sono inserite nel programma dei Mondiali di Pechino: la 4×100 stile libero femminile, la 4×100 mista maschile e la 4×100 mista femminile.

A completamento degli organici, oltre agli atleti già qualificati secondo i criteri individuali, saranno selezionati per le staffette coloro che avranno ottenuto i migliori tempi utili nelle finali A dei Campionati italiani in vasca corta di Riccione, dal 12 al 14 novembre. L’eventuale qualificazione di ulteriori staffette ai Mondiali sarà invece subordinata a una valutazione discrezionale della Direzione Tecnica, che terrà conto delle prestazioni cronometriche conseguite durante il processo di selezione dagli atleti eleggibili per ciascuna specifica formazione.

Ulteriori integrazioni della squadra, sia per coprire eventuali posti ancora disponibili sia per completare le staffette, saranno infine decise a discrezione della Direzione Tecnica, che potrà considerare anche i risultati ottenuti al Trofeo Nico Sapio, in programma a Genova il 30 e 31 ottobre 2026. La proposta complessiva della squadra da convocare ai Campionati mondiali di Pechino sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale.