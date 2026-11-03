Cassano duro con Sinner: “Non é un talento naturale come Alcaraz. Deve star bene per mandare la palla di là”

L’impresa storica realizzata quest’anno (e certificata ufficialmente domenica scorsa a Città del Messico) da Kimi Antonelli ha acceso l’entusiasmo di tanti appassionati italiani di motorsport e non solo. Il titolo mondiale di F1 ottenuto dal ventenne bolognese è stato commentato infatti anche negli studi di “Viva el Futbol” da Nicola Ventola, Daniele Adani e soprattutto Antonio Cassano.

L’ex calciatore barese ha esaltato le qualità del pilota italiano della Mercedes, paragonandolo ad un altro mito del motorsport tricolore: “È un piccolo Valentino Rossi per status, personaggio e talento. Per me Valentino era un talento a cui Madre Natura aveva detto: ‘Oltre a essere il migliore della storia a fare il pilota, sarai anche uno showman, sarai anche uno che è bravo con i media, sei un fenomeno a fare tutto’. Kimi mi ricorda molto lui“.

Cassano, stuzzicato su un possibile confronto tra Antonelli e Jannik Sinner, non ha avuto peli sulla lingua come di consueto tirando una stoccata al tennista altoatesino: “Sinner è uno che deve star bene fisicamente per buttare la palla di là. Secondo me Valentino e Kimi sono due talenti che Madre Natura ha baciato. L’altro (Jannik, ndr), secondo me, non è un talento, non è Alcaraz“.

L’attuale opinionista di Viva el Futbol ha poi aggiunto, sempre a proposito del dualismo tra Sinner e Alcaraz: “Sinner deve star bene fisicamente al 100% e tirare sportellate da una parte all’altra. Poi, se vince Sinner ogni giorno, io sono tifoso di Sinner, voglio che vinca Sinner. Però Alcaraz è uno che ha magia, che intrattiene, si fa il baffetto, i capelli a zero, è uno che ti fa la palla corta, è uno che sa giocare a rete, è uno che sa fare tutto“.