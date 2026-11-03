Musetti incorona Zverev: “Ha meritato il numero uno, è il più forte. Tolto Sinner…”

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Alexander Zverev nel secondo turno del Masters1000 di Parigi indoor. Dopo aver prevalso contro il polacco Hubert Hurkacz, il toscano dovrà vedersela contro il neo n.1 del mondo.

Ai microfoni di Sky Sport, Musetti ha espresso grande rispetto per il percorso compiuto dal teutonico. In vista del confronto, il carrarino ha riconosciuto i meriti del prossimo avversario, sottolineando la straordinaria stagione disputata e il lavoro che lo ha portato al vertice del ranking ATP.

Lorenzo non ha avuto dubbi nel giudicare la leadership di Zverev, chiamando in causa anche Jannik Sinner e la sua assenza per una parte della stagione.

“So quanto ha lavorato per raggiungere questo meritato traguardo. Ha giocato una stagione incredibile e dimostrato quest’anno di essere il più forte. Jannik per metà stagione non ha giocato, ma tolto lui Sascha ha meritato il numero uno“, ha dichiarato.

Una considerazione che mette in evidenza la stima di Musetti nei confronti del tedesco, senza dimenticare il peso avuto dall’assenza di Sinner nella corsa al vertice. Per l’azzurro, tuttavia, il primato di Zverev resta una conquista legittima, frutto di un’annata di altissimo livello.

Il confronto con il tedesco rappresenterà ora un’occasione importante per misurare le proprie ambizioni contro il miglior giocatore del ranking. “Sarà un match molto bello, è la sfida più bella che un tennista possa giocare. Vedremo cosa ci riserverà“.