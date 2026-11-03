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Le ambizioni di Alexander Zverev: “L’obiettivo sarà battere più spesso Sinner e Alcaraz”

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Alexander Zverev
Alexander Zverev / LaPresse

Una stagione da incorniciare non basta a spegnere la fame di Alexander Zverev. Il tedesco, che quest’anno ha conquistato due titoli dello Slam e la vetta del ranking mondiale, non intende però adagiarsi sui risultati ottenuti. “Penso di aver disputato una grande stagione e sono molto felice dell’annata che ho avuto, vincendo due Slam, diventando numero 1 del mondo e tutto il resto“, ha spiegato. Subito dopo, però, ha spostato lo sguardo in avanti: “Naturalmente ci sono tantissime altre cose che voglio ancora realizzare e ho degli obiettivi da raggiungere“.

Alla base di questo atteggiamento c’è una precisa filosofia, che Zverev ha esposto con chiarezza: “Credo sia molto importante in qualsiasi sport o nella vita di chiunque porsi determinati traguardi, cosa che io faccio“. Un approccio che trasforma anche il successo più prestigioso in un punto di partenza anziché d’arrivo.

Il riferimento a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due rivali che hanno dominato la scena negli ultimi anni, è arrivato con un tono insolitamente cordiale. Zverev non ha parlato di rivincite o di conti in sospeso, ma ha espresso il desiderio di misurarsi con loro nelle migliori condizioni: “Non vedo l’ora che Sinner e Alcaraz tornino a essere in salute, a giocare a pieno regime così da poter competere con loro“. La conclusione è un’apertura sincera: “Sarei entusiasta di questa sfida“.

Quando gli è stato chiesto di essere più specifico, e di chiarire se l’obiettivo fosse battere più spesso Sinner e Alcaraz, Zverev ha precisato che la partita non si esaurisce nel confronto diretto: “Penso che competere con loro non sia l’unico“. Poi ha aggiunto, sorridendo, un aneddoto rivelatore: “Quest’anno è stata la prima volta in vita mia che sono riuscito a giocare su erba. Prima non sapevo cosa fare su un campo in erba“.

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Da qui nasce l’ambizione più grande, che ridefinisce il suo orizzonte: “Sento di poter competere per tutti e quattro i tornei dello Slam“. Zverev non nasconde dove voglia arrivare, e lo dice con la franchezza di chi sa di avere ancora margini: “Ovviamente, sperare di vincerne qualcuno in più sarebbe fantastico“.

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