Sport Fever, una serata con OA: a Biella Razzoli e De Chiesa raccontano lo sci

Due generazioni dello sci italiano, due percorsi differenti e una stessa passione da condividere con il pubblico. Mercoledì 4 novembre l’Auditorium Lanificio Maurizio Sella a Biella ospiterà “Sport Fever, una serata con OA”, appuntamento organizzato da OA Sport e Diario del Web per raccontare il mondo della neve attraverso esperienze, aneddoti e riflessioni.

Protagonisti dell’incontro saranno Giuliano Razzoli e Paolo De Chiesa, due nomi capaci di attraversare epoche diverse dello sci alpino azzurro. Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ripercorrerà i passaggi più significativi della propria carriera, dalle prime gare fino alla conquista dell’oro a cinque cerchi. Un’occasione per conoscere anche il lato meno visibile dell’attività agonistica: preparazione, sacrifici, pressione e capacità di reagire alle difficoltà.

Paolo De Chiesa porterà invece sul palco il patrimonio di esperienze maturato prima come atleta e poi come voce autorevole del racconto televisivo dello sci. Dal periodo della Valanga Azzurra all’evoluzione tecnica e mediatica delle discipline alpine, il confronto permetterà di osservare questo sport da una prospettiva ampia, unendo memoria, analisi e attenzione verso il presente.

A condurre la serata saranno Alice Liverani, conduttrice televisiva, volto di OA Sport Tv, Federico Militello, Direttore di OA Sport e recente vincitore del Milano Cortina 2026 Award – La Voce dei Giochi, ed Enrico Spada, giornalista sportivo, chiamati a guidare il dialogo con i due ospiti e ad approfondire i cambiamenti vissuti dallo sci nel corso degli anni. L’obiettivo è proporre un incontro aperto e coinvolgente, capace di avvicinare appassionati, curiosi e giovani sportivi alle storie di due protagonisti che hanno conosciuto il massimo livello internazionale.

L’accoglienza degli ospiti è prevista dalle ore 18.15, mentre l’incontro inizierà alle 18.30. Al termine seguirà un aperitivo presso il Cafè 1886, pensato come ulteriore momento di condivisione e confronto con i presenti. L’evento si svolgerà in partnership con Diario del Web S.r.l. e avrà La Provincia di Biella come media partner. “Sport Fever, una serata con OA” sarà dunque un viaggio tra passato, presente e futuro dello sci, affidato alle testimonianze di chi lo ha vissuto direttamente sulle piste e continua ancora oggi a raccontarlo.