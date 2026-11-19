In tre per un posto. L’ultima giornata del gruppo John McEnroe alle ATP Finals 2026 promette decisamente scintille. L’unico già certo di essere in semifinale (anche se non ancora del primo posto) è Alexander Zverev, mentre sono ancora in piena corsa Ben Shelton, Arthur Fils ed anche Rafael Jodar, nonostante quest’ultimo abbia perso entrambe le partite finora disputate.

La prima partita in programma è quella proprio tra Ben Shelton e Rafael Jodar ed è un vero e proprio scontro diretto. Chi vince ha ancora una speranza, chi perde è eliminato. L’americano ha deluso molto contro Zverev e vuole assolutamente riscattarsi e per lui sarebbe molto importante vincere 2-0 per mettere una pressione immensa a Fils. Dall’altra parte c’è uno Jodar apparso decisamente sottotono e forse anche con pochissime energie fisiche e mentali. Lo spagnolo per restare in corsa ha bisogno solo di un successo per due set a zero e poi sperare in una vittoria di Zverev sempre per 2-0.

Si arriva così al match serale e chiaramente sarà molto influenzato da cosa accadrà al pomeriggio. C’è la possibilità molto concreta che a Zverev possa bastare vincere anche solo un set per garantirsi il primo posto nel girone e dunque evitare la semifinale con Carlos Alcaraz. Il tedesco dunque non può assolutamente scendere in campo remissivo contro invece un Arthur Fils che si gioca tutto ed è praticamente obbligato a vincere per tenere vivo il sogno di passare il turno.

Un gruppo dedicato a John McEnroe che ha ancora molto da dire rispetto a quello denominato Ivan Lendl, dove ci sono già due verdetti assoluti: il primo posto di Carlos Alcaraz e purtroppo l’eliminazione di Flavio Cobolli, mentre Daniil Medvedev e Frances Tiafoe si giocheranno il secondo posto in classifica e la qualificazione alle semifinali.